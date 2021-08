Video/ Fiorentina Torino (2-1): gol e highlights, prima vittoria dei viola (Serie A)

VIDEO FIORENTINA TORINO (2-1): VINCONO I VIOLA

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina supera il Torino per 2 a 1; andiamo dunque a vedere il video di Fiorentina Torino, partita valida per la 2^ giornata di Serie A. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due compagini si affrontano a viso scoperto ma sono i padroni di casa allenati da mister Italiano a rendersi pericolosi al 5′ affacciandosi in avanti grazie allo spunto di Gonzalez, il cui tiro finisce largo non di molto. Al 12′ i toscani sfiorano il vantaggio quando la conclusione di Milenkovic viene intercettata con una grande parata dall’estremo difensore granata Milinkovic-Savic. I minuti scorrono sul cronometro ed i viola ci provano pure su schema da calcio di punizione con Biraghi al 18′ così come non riescono a sorprendere l’attento Milinkovic-Savic al 20′ con la giocata di Venuti. Gli ospiti allenati da mister Juric rispondono finalmente al 23′ quando Singo spara alto sul lancio di Aina. Nel finale della prima frazione di gioco Callejon si vede parare in due tempi un bel tiro al volo al 37′ ma ci pensa Gonzalez a spezzare l’equilibrio iniziale mettendo a segno la rete del vantaggio al 41′, su assist vincente offertogli dal suo compagno Castrovilli.

Con il video di Fiorentina Torino arriviamo adesso a quanto accaduto nel secondo tempo. Nella ripresa i padroni di casa vanno subito a caccia del raddoppio e lo sfiorano in maniera abbastanza clamorosa quando Bonaventura non riesce a trovare la giusta deviazione sotto porta al 49′. I piemontesi di Juric tentano di affacciarsi in avanti al 61′ con un tiro alto di Sanabria ma la Fiorentina continua ad attaccare e trova il gol del raddoppio per merito del colpo di testa di Vlahovic al 69′, arrivato su cross di Bonaventura dalla destra. Nell’ultima parte dell’incontro però Verdi riapre la sfida accorciando inutilmente le distanze su passaggio filtrante di Lukic all’89’. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa seconda giornata di campionato permettono alla Fiorentina di salire a quota tre nella classifica della Serie A mentre il Torino resta fermo a quota zero.

VIDEO FIORENTINA TORINO: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Fiorentina abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo a cominciare dal possesso palla finale favorevole con il 62%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 339 contro 218. In fase offensiva i viola hanno saputo distinguersi tramite il 10 a 4 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 1 quelle indirizzate nello specchio della porta, oltre al 95 a 77 negli attacchi, dei quali 38 a 31 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Torino è stata la squadra più scorretta a causa del 28 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro Maurizio Mariani, proveniente dalla sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Castrovilli, Milenkovic, Bonaventura, Vlahovic da un lato, Djidji, Mandragora, Buongiorno, Aina, Lukic dall’altro.

VIDEO FIORENTINA TORINO: IL TABELLINO

Fiorentina-Torino 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 41′ Gonzalez(F); 69′ Vlahovic(F); 89′ Verdi(T).

Assist: 41′ Castrovilli(F); 69′ Bonaventura(F); 89′ Lukic(T).

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura(85′ Maleh), Pulgar, Castrovilli(63′ Duncan); Callejon(78′ Sottil), Vlahovic, Gonzalez(85′ Saponara). All.: Italiano.

TORINO (3-5-2) – Milinkovic-Savic; Izzo(76′ Vojvoda), Djidji(46′ Buongiorno), Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Linetty(67′ Verdi), Ola Aina(82′ Ansaldi); Sanabria(67′ Pjaca), Belotti. All.: Juric.

Arbitro: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia).

Ammoniti: 22′ Castrovilli(F); 38′ Milenkovic(F); 39′ Djidji(T); 45′ Mandragora(T); 48′ Bonaventura(F); 65′ Vlahovic(F); 65′ Buongiorno(F); 80′ Aina(T); 83′ Lukic(T).