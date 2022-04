Video/ Fiorentina Udinese (0-4) gol e highlights: show friulano al Franchi (Serie A)

VIDEO FIORENTINA UDINESE (0-4): CLAMOROSO POKER FRIULANO

L’Udinese gioca una grandissima partita in casa della Fiorentina e vince per quattro reti a zero. Protagonisti delle marcature Pablo Mari‘, Deulofeu, Walace e Udogie in pieno recupero. Per la Fiorentina una sconfitta pesantissima dopo quella in casa della Salernitana. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Duncan serve Sottil che la mette in mezzo, ci arriva Piatek che trova la respinta con i piedi di Silvestri. Success e Deulofeu provano a scambiare, non si chiude il triangolo. Udogie la mette in mezzo direttamente da rimessa laterale, Terracciano recupera la sfera senza problemi. Torreira pesca Nico Gonzalez, bellissima finta e tiro che trova pronto Silvestri alla respinta. Grandissima ripartenza dell’Udinese con Deulofeu che serve Molina, Duncan capisce tutto e anticipa l’avversario. Odriozola commette un mezzo pasticcio rinviando corto, palla a Makengo che si fa murare la conclusione.

La sblocca l’Udinese con Pablo Marí! Azione personale del difensore che supera Odriozola per poi fintare su Bonaventura e calciare, la sfera supera Terracciano. Nuytinck si prende il giallo per un fallo su Gonzalez. Azione personale di Deulofeu che supera con un tunnel Martinez Quarta, il cross è facile preda di Terracciano. Makengo prova l’azione personale, dopo aver saltato Odriozola calcia ma trova la doppia chiusura di Torreira e Martinez Quarta. Fiorentina che sta soffrendo molto le ripartenze dell’Udinese. Scatto di Sottil che crossa troppo su Silestri. Molina tampona Sottil, punizione per la Fiorentina. Sul cross di Biraghi ci arriva Martinez Quarta di testa, pallone alto. Traversone di Biraghi, non la tiene Silvestri, Pablo Mari la mette in angolo. Deulofeu! Raddoppia l’Udinese! Ripartenza con Udogie che calcia e trova la parata di Terracciano, sulla respinta c’è Deulofeu che sigla il gol numero 12 in campionato. Gonzalez per Piatek che si gira ma trova la parata di Silvestri. Colpo di testa a botta sicura di Piatek, Udogie salva in angolo. Odriozola alza per Biraghi che al volo non trova la porta. Biraghi in mezzo, Odriozola ci prova di tacco con la sfera che termina tra le braccia di Silvestri. Termina la prima frazione di gioco, Udinese avanti di due gol.

VIDEO FIORENTINA UDINESE: IL SECONDO TEMPO

Italiano inserisce Cabral, Igor e Maleh. Azione personale di Sottil che trova il calcio d’angolo. Biraghi in mezzo, Cabral di testa non trova la porta. Litigano Deulofeu e Gonzalez, giallo per entrambi. Biraghi in mezzo da punizione, Silvestri respinge con i piedi. Occasione per Deulofeu, Terracciano respinge con i piedi e salva. Makengo falloso su Sottil, giallo per lui, era diffidato e salterà l’Inter. Cabral per Maleh, bravo Silvestri a respingere. Fallo di Torreira su Makengo, arriva il giallo. Fiorentina che continua a trovare angoli ma non il gol. Venti minuti alla fine, nella Fiorentina entrano Ikonè e Callejon. Molina parte in contropiede e calcia, Deulofeu era solo e non viene servito, Terracciano mette in angolo. Becao di testa sfiora il tris. Palla di Molina per Udogie che prende la traversa! Pussetto poi non riesce a controllare. Maleh per Cabral che di testa non trova la porta. Cinque minuti alla fine, l’Udinese protegge il doppio vantaggio contro una Fiorentina estremamente deludente. Molina sfiora il tre a zero dopo il rimpallo con Terracciano. Grandissima azione dei Deulofeu che supera anche Terracciano ma non trova la porta. Walace! La chiude l’Udinese! Tiro deviato e primo gol stagionale, sul tiro c’è la deviazione di Igor. Maleh spende il fallo tattico e si prende il giallo. Udogie cala il poker! Assist di Makengo e festa Udinese! Crolla la Fiorentina nel recupero, bellissima vittoria dell’Udinese.

VIDEO FIORENTINA UDINESE: IL TABELLINO

Marcatori: 12’ p.t Marì, 36’ p.t Deulofeu, 90’+2 Wallace, 90’+5 Udogie

Assist: 90’+5 Makengo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic (1’ s.t. Igor), M.Quarta, Biraghi; Bonaventura (1’ s.t. Maleh), Torreira, Duncan (26’ s.t. Ikonè); N. Gonzalez, Piatek (1’ s.t. Cabral), Sottil (26’ s.t. Callejon). All.: Italiano.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina (90’+1 Soppy), Arslan (15’ s.t. Jajalo), Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu (90’+1 Nestorovski). . All. Cioffi.

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Ammoniti: 16’ p.t Nuytinck, 5’ s.t N. Gonzale, 5’ s.t. Deulofeu, 10’ s.t. Makengo, 14’ s.t. Torreira, 36’ s.t Udogie., 90’+4 Maleh