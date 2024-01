Video/ Fiorentina Udinese (2-2) gol e highlights: inciampo viola! (Serie A, 13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA UDINESE: LA SINTESI

Fiorentina e Udinese, il risultato attuale è di 0-1 a favore dell’Udinese. Il gol è stato realizzato da Lovric, il quale sembra aver trovato la via del gol dopo una stagione complicata. Il vantaggio dell’Udinese potrebbe influenzare il modo in cui entrambe le squadre affrontano il resto della partita. La Fiorentina cercherà probabilmente di reagire per annullare il deficit, mentre l’Udinese proverà a difendere la propria vantaggio e cercare opportunità per ampliare il margine. La dinamica della partita potrebbe evolversi nei prossimi minuti, e sarà interessante vedere come le due squadre affronteranno le situazioni di gioco nei restanti tempi.

Fiorentina e Udinese, il risultato è sempre 0-1 a favore dell’Udinese. Durante questa prima frazione di gioco, si è verificato un momento di grande pericolo quando Samardzic ha rischiato di segnare un gol olimpico direttamente da un calcio d’angolo per l’Udinese. La Fiorentina sembra essere stata completamente assente in questa prima metà di partita, incapace di reagire e di mettere in pericolo la porta avversaria. Al contrario, l’Udinese sembra aver avuto momenti di pericolosità, evidenziati dal tentativo di Samardzic. Il secondo tempo sarà cruciale per la Fiorentina, che dovrà cercare di invertire il risultato e trovare soluzioni offensive per mettere pressione all’Udinese. D’altro canto, l’Udinese cercherà di difendere il proprio vantaggio e sfruttare eventuali opportunità di contropiede. La partita si presenta quindi molto interessante, con entrambe le squadre che avranno obiettivi ben definiti per la seconda metà del match.

FIORENTINA UDINESE, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo della partita tra Fiorentina e Udinese si apre con un gol di Beltran, che pareggia il risultato portandolo a 1-1. L’azione decisiva è stata una sponda di testa di Beltran, che ha spostato la palla nell’angolino destro della porta avversaria. Il merito va anche al cross di Faraoni, che ha fornito l’assist vincente per il gol. Il pareggio di Beltran rappresenta un momento significativo nella partita, poiché influisce sul punteggio complessivo e può avere un impatto sulla dinamica della gara. Adesso, entrambe le squadre avranno l’obiettivo di cercare ulteriori opportunità per prendere il controllo della partita nel corso del secondo tempo.

Fiorentina e Udinese ha regalato emozioni sin dai primi minuti, con entrambe le squadre impegnate a cercare il vantaggio. L’Udinese ha preso l’iniziativa grazie a un gol di Thauvin, dimostrando un’efficacia nel finalizzare le azioni offensive. Tuttavia, la Fiorentina non ha tardato a rispondere, trovando il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Nzola. Questo momento ha segnato una svolta nella partita, con entrambe le squadre che hanno continuato a cercare la vittoria. Il secondo tempo ha confermato l’intensità del match, con entrambe le squadre che hanno creato opportunità per segnare. L’Udinese ha cercato di riprendere il controllo del gioco, ma la difesa della Fiorentina ha resistito bene agli attacchi avversari. Nel finale, la partita è terminata con il punteggio di 2-2, sottolineando l’equilibrio tra le due squadre e la loro determinazione a ottenere un risultato positivo. Gli spettatori hanno potuto godere di un confronto avvincente, con momenti di brillantezza da entrambe le parti. Il pareggio riflette la competitività e il livello di gioco mostrato da Fiorentina e Udinese in questo incontro.

VIDEO HIGHLIGHTS FIORENTINA UDINESE, IL TABELLINO

FIORENTINA: Terracciano P. (Portiere), Kayode M. (dal 1′ st Faraoni D.), Martinez Quarta L., Ranieri L. (dal 43′ st Milenkovic N.), Biraghi C., Mandragora R., Duncan A. (dal 1′ st Arthur Melo), Ikone J. (dal 43′ st Barak A.), Bonaventura G., Brekalo J. (dal 31′ st Nzola M.), Beltran L.. A disposizione: Amatucci L., Christensen O. (Portiere), Comuzzo P., Infantino G., Lopez M., Martinelli T. (Portiere), Mina Y., Parisi F., Sottil R., Vannucchi T. (Portiere) Allenatore: Italiano V..

UDINESE: Okoye M. (Portiere), Ferreira J., Perez N., Kristensen T., Ebosele F. (dal 13′ st Ehizibue K.), Samardzic L. (dal 13′ st Thauvin F.), Walace, Lovric S., Kamara H. (dal 45’+5 st Tikvic A.), Pereyra R., Lucca L. (dal 13′ st Success I.). A disposizione: Brenner, Camara E., Davis K., Giannetti L., Kabasele C., Masina A., Padelli D. (Portiere), Payero M., Silvestri M. (Portiere), Zarraga O., Zemura J. Allenatore: Cioffi G..

RETI: al 11′ st Beltran L. (Fiorentina) , al 42′ st Nzola M. (Fiorentina) al 10′ pt Lovric S. (Udinese) , al 28′ st Thauvin F. (Udinese) .

AMMONIZIONI: al 17′ st Ranieri L. (Fiorentina) al 35′ pt Kamara H. (Udinese).

