Video/ Fiorentina Udinese (3-2) gol e highlights. Iachini “Noi in crescita” (Serie A)

La Fiorentina vince una partita sofferta e ricca di emozioni contro l’Udinese. A portare in vantaggio i viola è stato Castrovilli, bravo ad arrivare a rimorchio su un pallone insaccato da Biraghi e a siglare l’1-0. Udinese tramortita, i friulani provano ad alzare il baricentro ma sono ancora i padroni di casa a colpire al 21′ con Nikola Milenkovic. Su una punizione battuta da Biraghi, Castrovilli arpiona la palla sul secondo palo e appoggia per Milenkovic, che sigla il raddoppio di testa da posizione ravvicinata. Al 38′ tegola per Iachini, con Pezzella infortunato costretto alla sostituzione, al suo posto entra Martinez Quarta. L’Udinese gioca comunque protesta a caccia del gol l’ultima parte del primo tempo e riesce ad accorciare le distanze al 43′ grazie a Stefano Okaka, che devia in rete di testa un pallone che era stato prolungato da Caceres su un cross di De Paul. la Fiorentina inizia energicamente la ripresa e colpisce al 6′ grazie a una gran giocata di Castrovilli, che appena all’interno dell’area di rigore piazza il pallone sotto il sette. I viola gestiscono bene il doppio vantaggio nella fase centrale della seconda frazione di gioco, ma calano nella parte finale così come era accaduto nel primo tempo: i friulani riescono così di nuovo ad accorciare le distanze, al 41′ della ripresa. Forestieri riesce a lavorare un buon pallone in area e serve Okaka, che ancora una volta dimenticato dalla difesa viola riesce ad andare a segno di testa. 5′ di recupero ma gli ospiti si fanno vedere solo con un paio di affondi di Deulofeu e la Fiorentina può brindare al successo.

VIDEO FIORENTINA UDINESE: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

La Fiorentina torna a vincere e su Giuseppe Iachini c’è meno pressione: “Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro, un centrocampista come Castrovilli deve giocare sempre come oggi, inserirsi in area, tirare in porta, andare con cattiveria. Ci tenevamo a dare un bel regalo al presidente per i 45 anni di matrimonio e abbiamo fatto tutti bene, non solo i nuovi, Callejon si sta adattando, la seconda punta la faceva al Real, adesso lo sto inserendo nella nostra tattica, arriverà al top. Quarta ha fatto il suo, si sta ambientando e mi è piaciuto. Mi dispiace solo per l’infortunio di Pezzella, siamo stati un po’ sfortunati in questo avvio di campionato. Alle prime due partite abbiamo fatto bene, poi abbiamo perso un po’ di pezzi. Recuperiamo alcuni giocatori, lavoriamo tutti insieme e potremo dire la nostra. Per i ragazzi inconsciamente era una partita difficile, li ho visti tesi, siamo però partiti forte, siamo andati sul 2-0, quindi ci riconosciamo in certe situazioni e movimenti, dobbiamo solo far più attenzione difensivamente parlando”. Secondo Luca Gotti con gli episodi giusti l’Udinese avrebbe potuto addirittura vincere la partita: “C’è molto rammarico per questa sconfitta. Quando subisci tre gol, di cui due evitabili, devi ragionarci. All’inizio del secondo tempo ero convinto di poterla anche vincere. Sul 3-1 le cose si sono un po’ complicate. Stiamo facendo un lavoro importante giorno dopo giorno. Quello che voglio è avere i giocatori al massimo della condizione. Siamo ancora troppo imprecisi nelle due aree di rigore e dobbiamo migliorare”.





