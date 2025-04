VIDEO FIORENTINA UDINESE PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli la Fiorentina Primavera annienta l’Udinese Primavera vincendo per 5 a 0. Nella primissima parte della gara l’estremo difensore ospite Kristangic si mette subito in mostra parando in avvio un tentativo di Braschi all’8′ ed un altro spunto comunque insidioso di Rubino verso il 9′.

Il tempo scorre ed i gigliati insistono riuscendo anche a spezzare l’equilibrio di partenza per merito del gol firmato da Keita, preciso su assist di Scuderi intorno al 20′. E’ dunque proprio lo stesso Keita a firmare anche la rete del raddoppio valevole per la doppietta personale del centrocampista al 33′, dopo aver rubato palla ad un avversario.

In avvio di ripresa la storia si ripete e viene quindi annullato un gol ad Elia al 46′ per fallo in attacco. Nemmeno il suo collega Braschi combina di meglio centrando infatti il palo al 51′. Nel finale ci pensa Rubino ad aumentare il distacco con il gol realizzato all’ora di gioco mentre Braschi cala il poker grazie ad un rimpallo favorevole al 63′.

E’ il già protagonista Elia a concludere la cinquina insaccando la sfera respinta dal solito Kristangic al 73′. Il successo consegna tre nuovi punti alla Fiorentina U20 che raggiunge così quota 60 nella classifica della Primavera 1 stagione 2024/2025. L’Udinese U20 rimane invece incollata al fondo della graduatoria con i suoi 14 punti.

