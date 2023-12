Video/ Fiorentina Verona (1-0) gol e highlights: tre punti grazie a Beltran (17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA VERONA: SINTESI

Fiorentina e Verona, il risultato si mantiene fermo sullo 0-0, nonostante diversi episodi che hanno animato la partita. Il Verona ha avuto un’opportunità d’oro per sbloccare il punteggio grazie a un calcio di rigore assegnato. Tuttavia, Djuric non è riuscito a convertire la penalità, mantenendo così il risultato in parità. Dall’altra parte, la Fiorentina ha visto sfumare una possibile rete quando Nzola ha segnato, ma il goal è stato annullato per un tocco di mano. Questo episodio avrebbe potuto portare in vantaggio la Viola, ma il VAR ha sancito la decisione di negare il goal. La partita si sta sviluppando con momenti di intensità e emozione, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo e ottenere il vantaggio. Gli scontri e gli episodi contestati rendono la partita ancora più avvincente.

Diretta/ Fiorentina Verona (risultato finale 1-0): Beltran la sblocca! (17 dicembre 2023)

Fiorentina e Verona, il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Tuttavia, è emersa un’occasione colossale per il Verona quando Ngonge ha avuto una chiara opportunità su assist di Lazovic. Nonostante il tentativo potente, il portiere Terracciano è riuscito a smanacciare via il pallone, intercettando l’attacco avversario. La combinazione tra Lazovic e Ngonge ha messo in seria difficoltà la difesa della Fiorentina, ma la prontezza di Terracciano ha impedito al Verona di sbloccare il punteggio. Il portiere ha dimostrato riflessi fulminei e grande attenzione, mantenendo inviolata la sua porta. La partita si sviluppa con momenti di intensità e con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. L’occasione per Ngonge è stata senza dubbio uno dei momenti più significativi del primo tempo, e gli appassionati restano in attesa di ulteriori emozioni nei prossimi minuti.

DIRETTA/ Genoa Roma Primavera (risultato finale 1-2): la decide Marazzotti (17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA VERONA, IL SECONDO TEMPO

Fiorentina e Verona, il risultato rimane ancorato sullo 0-0. Tuttavia, Sottil della Fiorentina si è reso spesso pericoloso grazie alla sua abilità nei dribbling. Purtroppo, pecca nella precisione dei suoi cross da fondo campo. Sottil ha dimostrato la sua pericolosità con una serie di azioni individuali che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. La sua capacità di superare gli avversari con dribbling agili ha creato opportunità interessanti per la Fiorentina. Tuttavia, il lato negativo è emerso quando i suoi cross, provenienti dalle fasce laterali, si sono rivelati imprecisi, mancando l’obiettivo. Nonostante l’assenza di reti, la partita è stata caratterizzata da momenti di eccitazione grazie agli sforzi di Sottil nel creare opportunità d’attacco per la Fiorentina. La squadra di casa cerca di trasformare questi momenti in un vantaggio, mentre il Verona cerca di resistere agli attacchi.

Diretta/ Juve Stabia Virtus Francavilla (risultato finale 3-0): tris con Folino! (Serie C, 16 dicembre 2023)

Fiorentina e Verona è giunta al termine con un risultato finale di 1-0 a favore della Fiorentina. La rete decisiva è stata realizzata in mischia da Beltran. L’incontro è stato caratterizzato da una serie di occasioni e momenti emozionanti, ma è stata la Fiorentina a trovare la via del gol. Beltran, in mezzo a una situazione confusa in area, è riuscito a segnare il gol che ha determinato la vittoria per la squadra di casa. Questo risultato avrà sicuramente un impatto significativo sulla classifica e sulla morale delle squadre coinvolte. La Fiorentina festeggia la vittoria ottenuta con una rete in extremis, mentre il Verona cercherà di analizzare la partita per capire come migliorare nelle prossime sfide. Gli appassionati di calcio avranno apprezzato l’intensità dell’incontro, e ora sono in attesa di scoprire come si evolverà la situazione in classifica e quali saranno gli sviluppi futuri per entrambe le squadre.

FIORENTINA VERONA, IL TABELLINO

FIORENTINA: Terracciano P. (Portiere), Kayode M., Martinez Quarta L. (dal 27′ st Milenkovic N.), Ranieri L., Biraghi C., Lopez M. (dal 1′ st Arthur Melo), Mandragora R. (dal 40′ st Mina Y.), Ikone J., Beltran L., Sottil R. (dal 1′ st Kouame C.), Nzola M. (dal 1′ st Barak A.). A disposizione: Amatucci L., Bonaventura G., Brekalo J., Christensen O. (Portiere), Infantino G., Parisi F., Pierozzi N., Vannucchi T. (Portiere) Allenatore: Italiano V..

VERONA: Montipo L. (Portiere), Tchatchoua J., Hien I., Magnani G. (dal 1′ st Amione B.), Terracciano F., Folorunsho M. (dal 39′ st Mboula J.), Hongla M., Ngonge C., Suslov T. (dal 18′ st Dawidowicz P.), Lazovic D. (dal 30′ st Saponara R.), Djuric M. (dal 17′ st Henry T.). A disposizione: Berardi A. (Portiere), Bonazzoli F., Cabal J. D., Coppola D., Cruz J. M., Doig J., Kallon Y., Perilli S. (Portiere), Serdar S. Allenatore: Baroni M..

RETI: al 34′ st Beltran L. (Fiorentina) .

AMMONIZIONI: al 2′ pt Terracciano P. (Fiorentina), al 36′ pt Biraghi C. (Fiorentina), al 20′ st Barak A. (Fiorentina) al 22′ st Dawidowicz P. (Verona).

RIGORI SBAGLIATI: al 3′ pt Djuric M. (Verona).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA VERONA













© RIPRODUZIONE RISERVATA