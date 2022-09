Video/ Fiorentina Verona (2-0) gol e highlights: i viola tornano a sorridere

VIDEO FIORENTINA VERONA 2-0

La Fiorentina si rialza contro il Verona dopo un periodo non molto brillante fatto di risultati deludenti, ma nel video Fiorentina Verona 2-0 ecco le immagini di una vittoria. Ikonè e Nico Gonzalez nel finale piegano un Verona molto deludente dove il migliore in campo è stato Montipò. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Hien prova a servire Henry, palla troppo lunga. Sottil entra in area e serve la sfera per Kouamè che non riesce a superare Montipò. Mandragora ci prova dalla trequarti, palla fuori. Ikonè! La sblocca la Fiorentina! Azione personale dell’esterno d’attacco francese che con il sinistro supera Montipò sul suo palo. Kouma si scontra con Hien e resta a terra, gioco momentaneamente fermo. Fiorentina che vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta in Conference League, per ora la missione sta riuscendo. Ancora Fiorentina con Barak, chiude bene Gunter.

Ikonè imbuca per Venuti che da solo contro Montipò spara tra le braccia del portiere. Giallo per Mandragora. Coppola commette fallo su Kouamè in area, calcio di rigore per i viola. Sulla sfera si presenta Biraghi che si fa respingere la conclusione da Montipò! Venuti calcia dal limite dell’area, ancora Montipò a salvare. Martinez Quarta a botta sicura di testa, Montipò ancora miracoloso. Henry prende un giallo per fallo su Ranieri. Cinque minuti alla fine della prima frazione, Montipò sta tenendo in gara il Verona. Ikonè entra in area e calcia, conclusione debole. Termina la prima frazione di gioco, decide al momento Ikonè.

SECONDO TEMPO

Giallo a Hien dopo il fallo su Sottil. Bonaventura calcia dal limte dell’area, vola ancora Montipò sicuramente fino ad ora migliore in campo. Bonaventura si prende il giallo dopo il fallo su Lazovic. Barak si prende il giallo dopo il fallo su Djuric. Kallon scatta in profondità, Terracciano esce con i tempi giusti e chiude. Djuric ci prova di testa, la sfera non inquadra la porta. Nico Gonzalez! La chiudono i viola! Mandragora entra in area e appoggia la sfera per l’argentino che supera un grande Montipò. Termina il match, i viola vincono grazie alle reti siglate da Ikonè e Nico Gonzalez.

VIDEO FIORENTINA VERONA 2-0: IL TABELLINO

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat (5′ st Bonaventura); Barak (34′ st Duncan), Ikoné (21′ st Gonzalez), Kouamé (34′ st Cabral); Sottil (20′ st Saponara). A disp.: Cerofolini, Jovic, Maleh, Terzic, Zurkowski, Favasuli, Bianco, Kratsev. All.: Italiano

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipo’; Hien, Günter, Coppola (1′ st Dawidowicz), Depaol; Tameze (9′ st Veloso), Ilic, Lazovic; Hrustic (15′ st Verdi); Lasagna (10′ st Kallon), Henry (25′ st Djuric). A disp.: Chiesa, Berardi, Doig, Ceccherini, Hongla, Piccoli, Terracciano, Cabal, Cortinovis. All.: Cioffi

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 13′ Ikoné, 45′ st Gonzalez

Ammoniti: Mandragora (F), Coppola (H), Amrabat (F), Henry (H), Hien (H), Bonaventura (F), Barak (F), Günter (H)

