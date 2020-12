Video/ Fiorentina Verona (risultato 1-1) gol e highlights: un “brodino” per entrambe

Ecco il video di Fiorentina Verona pareggiano per la 13^ giornata di Serie A: le due squadre pareggiano 1-1 allo stadio Artemio Franchi. Un “brodino” per entrambe, il Verona non trova la scossa per l’Europa dopo la sconfitta casalinga con la Sampdoria, la Fiorentina resta nell’ansia della lotta per non retrocedere. Inizio di partita scoppiettante allo stadio Artemio Franchi: dopo 8′ gli scaligeri trovano il vantaggio grazie a Miguel Veloso, che trasforma un calcio di rigore per un contatto tra Barreca e Salcedo. On field review dell’arbitro che decide poi per la concessione del penalty, trasformato dallo specialista portoghese. La Fiorentina reagisce subito con una conclusione di Vlahovic che sorvola di poco la traversa, quindi viene ammonito Bonaventura ma i padroni di casa trovano comunque il pari al 19′. Ancora calcio di rigore, stavolta fischiato a favore dei viola per un contatto tra Gunther e Vlahovic. Lo stesso Vlahovic realizza dal dischetto portando la Fiorentina sull’1-1. Viene ammonito Dimarco per un fallo su Venuti e anche il tecnico del Verona Juric, che continua a protestare all’indirizzo dell’arbitro Fourneau, anche per un intervento non sanzionato sul già ammonito Bonaventura. Un giallo se lo prende invece Ceccherini per una sbracciata su Vlahovic.

VIDEO FIORENTINA VERONA: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia con Colley in campo nel Verona al posto di Salcedo. Al 14′ si rivede la Fiorentina in avanti con una conclusione di Amrabat che non crea troppi problemi a Silvestri. Al 22′ grande occasione da gol nel secondo tempo per i gialloblu: Lazovic, innescato da Colley, arriva alla conclusione davanti a Dragowski che non si lascia però sorprendere, salvando la porta di casa. Viola vicini al vantaggio al 39′ con un colpo di testa di Milenkovic che riesce ad anticipare Dawidowicz senza inquadrare però lo specchio della porta. Dall’altra parte Dimarco anticipa Callejon ed arriva al tiro senza coordinarsi bene da posizione invitante, con Dragowski che può dunque tirare un sospiro di sollievo: si chiude sull’1-1.

VIDEO FIORENTINA VERONA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Cesare Prandelli continua a vedere progressi nella sua Fiorentina: “Nelle ultime due partite le prestazioni ci sono state, la vittoria che manca non deve influenzarci. Dobbiamo migliorare in fase offensiva, ma oggi era difficile perché aver preso subito il rigore ci ha fatto spendere molte energie. Nella ripresa abbiamo portato pochi uomini in area di rigore.Tre settimane fa avremmo preso imbarcate pazzesche, oggi siamo rimasti in gara senza concedere nulla a un Verona che gioca molto aggressivo. Sappiamo dove dobbiamo crescere, ma vedo la squadra migliorata. Questo giochino della classifica ha creato i problemi, parliamoci chiaro. Tutti all’inizio pronosticavano una Fiorentina ad altissimo livello, quindi significa che o si è sbagliato nella valutazione o che qualcuno non rende per il suo valore. La realtà è questa, niente pensieri, solo compattezza. A volte basta fortuna per ritrovare la fiducia che in questo momento non c’è“.

Ivan Juric elogia invece la capacità di adattamento del suo Verona: “I ragazzi sono stati grandissimi, stiamo attraversando un momento difficile e hanno fatto una partita seria, concedendo pochissimo e con occasioni per vincerla nel secondo tempo. Per farmi dei complimenti, dico che siamo aggressivi in ogni zona di campo ma in area chiedo lucidità, di difendere la porta e limitare i tiri. Niente anticipi, tanta attenzione. Gunter non giocava da mesi, e forse il rigore non c’era nemmeno, ma neanche il nostro… All’inizio ci sono rimasto male perché dovevamo fare delle cose che poi non sono successe per Covid e mancanza di entrate… Capisco comunque che da noi all’Hellas funzioni così, va tutto bene. Lavoro in grande serenità, mi coccolano e mi danno tutto quello che serve“.





