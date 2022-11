Video/ Fiorenzuola Carrarese (2-0) gol e highlights: rossoneri vincenti! (Serie C)

VIDEO FIORENZUOLA CARRARESE (2-0): LA PARTITA

La Fiorenzuola vince e convince sotto gli occhi del pubblico amico al Velodromo Attilio Pavesi, conquistando 3 punti importantissimi al termine di una gara combattuta, valida per la tredicesima giornata di Serie C, Girone B. I rossoneri sbloccano il risultato al 22esimo minuto: traversone interessante dall’out di sinistra, con Currarino che si inserisce coi tempi giusti, impatta di testa ma viene fermato dal palo. Sulla ribattuta Sartore è un falco e insacca in rete il pallone dell’1-0. La Carrarese reagisce ma si infrange ben due volte su un miracoloso Battaiola, sempre attentissimo, e con Mercati va a centimetri dal pareggio.

Nella ripresa i gialloblù approcciano in maniera aggressiva la ripresa, e con Cicconi crea un’ulteriore palla gol, ma l’estremo difensore avversario ancora una volta è ben posizionato e neutralizza la conclusione. Morello sfiora il raddoppio all’ora di gioco, ma negli ultimi 10 minuti sono ancora i toscani a sfiorare l’1-1, prima con Samele e successivamente con Della Latta. Battaiola, però, oggi è insuperabile. Al 78esimo gli ospiti rimangono anche in 10 per l’espulsione di Mercati, e di conseguenza Stronati nel recupero chiude i giochi e regala la vittoria alla Fiorenzuola: contropiede perfetto e deviazione decisiva del centrocampista.

FIORENZUOLA: Battaiola N., Currarino M. (dal 2′ st Di Gesu E.), Danovaro F., Fiorini M., Mastroianni F. (dal 26′ st Scardina F.), Morello M., Oddi R., Potop S., Quaini A., Sartore F., Stronati R.. A disposizione: Sorzi M., Arduini E., Areco L., Bondioli A., Coghetto F., Di Gesu E., Frison F., Giani E., Mamona B., Scardina F., Sussi C., Yabre M.

CARRARESE: Satalino G., Capello A., Cicconi M., Coccia L. (dal 19′ st Samele L.), D’Ambrosio D., Della L. S., Energe A. (dal 19′ st Grassini D.), Imperiale M., Mercati A., Pelagatti C., Schiavi N.. A disposizione: Rovida W., Andreoli N., Bozhanaj K., Cerretelli F., D’Auria G., Folino F., Grassini D., Marino A., Pasciuti L., Samele L.

Reti: al 23′ pt Sartore F. (Fiorenzuola) , al 45’+3 st Stronati R. (Fiorenzuola) .

Ammonizioni: al 24′ pt Coccia L. (Carrarese), al 9′ st Satalino G. (Carrarese).

Espulsioni: al 33′ st Mercati A. (Carrarese).

