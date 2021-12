Video/ Fiorenzuola Feralpisalò (0-2): highlights e gol. Hergheligiu e Spagnoli!

VIDEO FIORENZUOLA-FERALPISALO’ (0-2): LA SINTESI

Allo Stadio Comunale la Feralpisalò supera il Fiorenzuola in trasferta per 2 a 0. Nel primo tempo le due squadre sembrano volersi studiare a vicenda senza premere particolarmente il piede sull’acceleratore sebbene siano gli ospiti allenati da mister Vecchi a rendersi più pericolosi vedendosi pure annullare un gol all’8′ quando il colpo di testa di Guerra sugli sviluppi di un calcio di punizione è stato valutato in posizione di fuorigioco.

Il suo compagno Di Molfetta spara poi alto di pochissimo al 12′. I minuti scorrono sul cronometro e la partita pare entrare nel vivo con alcune chances non sfruttate a dovere finchè i gardesani riescono a passare in vantaggio verso il 21′ grazie alla rete messa a segno da Hergheligiu, su assist di Di Molfetta.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i rossoneri sembrano continuare ad avere problemi nel proporre il proprio gioco ed i verdazzurri ne approfittano per siglare il gol del raddoppio al 49′ per merito del colpo di testa vincente di Spagnoli, capitalizzando il lancio offertogli da Carraro. Nell’ultima parte dell’incontro sia Spagnoli che Carraro vanno vicini al tris con un paio di giocate insidiose.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Costanza, proveniente dalla sezione di Agrigento, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ferri e Guglieri da un lato, Carraro dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono alla Feralpisalò di salire a quota 39 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Fiorenzuola non si muove, rimanendo fermo con i suoi 20 punti.

IL TABELLINO

Fiorenzuola-Feralpisalò 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 21′ Hergheligiu(Fe); 49′ Spagnoli(Fe).

FIORENZUOLA (4-3-3) – Battaiola, Danovaro, Ferri, Varoli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Palmieri; Bruschi, Tommasini, Mamona. All.: Tabbiani.

FERALPISALÒ (4-3-1-2) – Liverani; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado; Guidetti, Carraro, Hergheligiu; Di Molfetta; Spagnoli, Guerra. All.: Vecchi.

Arbitro: Antonio Costanza (sezione di Agrigento).

Ammoniti: 64′ Carraro(Fe); 66′ Ferri(Fi); 77′ Guglieri(Fi).

