Video/ Fiorenzuola Mantova (2-3) gol e highlights: vince ancora la capolista (11 novembre 2023)

La capolista Mantova continua a vincere, questa volta a cadere è il Fiorenzuola. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match. Brigantini si infortuna dopo sette minuti di gara, al suo posto c’è Giacomelli. Ci prova Galuppini, palla alta. Seck in mezzo per Morello che stoppa e calcia, Brignani compie una grandissima parata. Galuppini! La sblocca il Mantova! Mensah di tacco imbecca il compagno di squadra che dal limite la piazza nell’angolino. Giacomelli! Raddoppia il Mantova! Azione personale di Radaelli sulla fascia, cross in mezzo con Giacomelli che con il destro raddoppia. Brignani! Sta dilagando il Mantova! Giacomelli in mezzo da angolo, Brignani di testa sigla il tris. Potop! Accorcia il Fiorenzuola! Una punizione dalla trequarti trova la testa di Potop. Termina una prima frazione molto divertente.

Mensah difende il pallone e calcia, palla fuori. Morello calcia, palla deviata in angolo. Il Fiorenzuola sta provando a riaprirla ma il Mantova difende bene. Beretta e Omoregbe scambiano, tiro di Beretta con Festa che respinge. Alberti! La riapre il Fiorenzuola! Alberti calcia da fuori area, deviazione di Radaelli che spiazza il suo portiere. Termina un match ricco di emozioni.

IL TABELLINO FIORENZUOLA MANTOVA

FIORENZUOLA: Sorzi M. (Portiere), Sussi C., Potop S., Bondioli A., Silvestro A. (dal 40′ st Gentile D.), Di Gesu E. (dal 21′ st Musatti M.), Stronati R. (dal 1′ st Beretta R.), Morello M., Di Quinzio D., Seck A. (dal 21′ st Omoregbe B. M.), Alberti T. (dal 39′ st Ceravolo F.). A disposizione: Anelli N., Coghetto F., Guadagno J. (Portiere), Kenzin D., Nelli J., Oddi R., Oneto E.

MANTOVA: Festa M. (Portiere), Brignani F., Redolfi A., Radaelli N., Celesia C., Bani C., Trimboli S., Fiori A. (dal 41′ st Fedel G.), Bragantini D. (dal 7′ pt Giacomelli S.), Galuppini F., Mensah D. (dal 41′ st Debenedetti A.). A disposizione: Argint G., Burrai S., Cavalli T., Monachello G., Panizzi E., Sonzogni L. (Portiere), Suagher E.

Reti: al 44′ pt Potop S. (Fiorenzuola) , al 37′ st Alberti T. (Fiorenzuola) al 25′ pt Galuppini F. (Mantova) , al 30′ pt Giacomelli S. (Mantova) , al 35′ pt Brignani F. (Mantova) .

Ammonizioni: al 17′ pt Bondioli A. (Fiorenzuola), al 31′ pt Stronati R. (Fiorenzuola), al 45’+3 st Beretta R. (Fiorenzuola).

