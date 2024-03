Video/ Fiorenzuola Pro Patria (3-1) gol e highlights: Alberti sfiora la tripletta! (Serie C, 23 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENZUOLA PRO PATRIA: LA SINTESI

Allo Stadio Velodromo Pavesi il Fiorenzuola supera la Pro Patria per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Tabbiani cominciano bene la sfida affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 5′ con uno spunto interessante di Sussi disinnescato in qualche modo da Rovida ed al 7′ con Morello, che non sorprende il portiere avversario. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono fallendo un’opportunità al 18′ con Potop.

Diretta/ Fiorenzuola Pro Patria (risultato finale 3-1): Gonzi chiude il match! (Serie C, 23 marzo 2024)

Gli ospiti guidati dal tecnico Le Noci, in sostituzione dello squalificato Colombo, replicano con Pitou al 24′ prima che questo riesca a mettere a segno la rete del vantaggio per i suoi al 28′ con un’azione personale. Nel secondo tempo gli emiliani ripartono in maniera arrembante ed i loro sforzi vengono infatti premiati immediatamente al 53′ trovando il gol del pareggio per merito di Thomas Alberti. Nell’ultima parte dell’incontro Alberti raddoppia completando la doppietta personale al 67′ e si vede annullare una rete per fuorigioco al 72′ prima che Gonzi, su assist di D’Amico, cali il tris al 75′.

DIRETTA/ Vicenza Fiorenzuola (risultato finale 1-1): pareggia D'Amico! (Serie C, 19 marzo 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Gandino, proveniente dalla sezione di Alessandria, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Reali da un lato, Ferri e Pitou dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono al Fiorenzuola di salire a quota 34 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Patria non si muove, rimanendo ferma a 42 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENZUOLA PRO PATRIA: IL TABELLINO

Fiorenzuola-Pro Patria 3 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 28′ Pitou(P); 53′, 66′ Alberti(F); 75′ Gonzi(F).

Diretta/ Pro Patria Vicenza (risultato finale 0-1): Costa la porta a casa! (Serie C, 16 marzo 2024)

Assist: 75′ D’Amico(F).

FIORENZUOLA (4-3-3) – Sorzi; Sussi, Potop, Reali, Maffei; Mora, Nelli; Morello, Gonzi, D’Amico; Alberti. A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Bondioli, Bocic, Seck, Popovic, Brogni, Musatti, Anelli. All.: Tabbiani.

PRO PATRIA (3-4-2-1) – Rovida; Saporetti, Minelli, Moretti; Somma, Bertoni, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli. A disposizione: Mangano, Bashi, Marano, Parker, Fietta, Citterio, Ghioldi, Curatolo. All.: Colombo (sq. in panchina Le Noci).

Arbitro: Davide Gandino (sezione di Alessandria).

Ammoniti: 59′ Ferri(P); 62′ Reali(F); 83′ Pitou(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENZUOLA PRO PATRIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA