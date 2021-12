Video/ Fiorenzuola Pro Vercelli (0-2) gol e highlights: vittoria per Lerda (Serie C)

VIDEO FIORENZUOLA PRO VERCELLI 0-2: PRIMO TEMPO

Fiorenzuola Pro Vercelli termina con il punteggio di 0-2. Nella gara valevole per la diciottesima giornata del Girone A di Serie C, a conquistare i tre punti sono i piemontesi, con il neo tecnico Franco Lerda, che esordisce con una vittoria. A decidere il match, i gol di Bunino e Rolando, che possiamo vedere nel video degli highlights. Per il Fiorenzuola si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo 4-1 subito contro la capolista Sudtirol. La Pro Vercelli, grazie ai tre punti interrompe la striscia negativa che durava da quattro turni. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

Diretta/ Teramo Ancona Matelica (risultato finale 0-4): doppietta di Faggioli!

CLICCA QUI PER IL VIDEO FIORENZUOLA PRO VERCELLI (0-2)

Nel primo tempo, la Pro Vercelli parte subito aggressiva, attuando un pressing molto alto. Grazie a questo, dopo 2 minuti fa andare il Fiorenzuola vicino all’autogol. Battaiola nel tentativo di rinviarla, colpisce Fiorini, e la palla che termina di poco fuori. I piemontesi continuano a macinare gioco e al 10′ la sbloccano. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva a Bunino, che appostato sul secondo palo, la spinge in rete di testa. Al 14′ la Pro Vercelli raddoppia. Tocco di Bunino per Rolando, che dal limite dell’area, lascia partire una rasoiata di prima intenzione che vale lo 0-2. La prima occasione del Fiorenzuola arriva al 30′. Dopo una bella azione manovrata, la palla arriva a Currarino che conclude, trovando la risposta di Rendic, bravo a salvare con il piede. Al 39′ la Pro Vercelli prova a chiuderla. Il tiro di Bunino viene però respinto da Battaiola. La prima frazione si conclude con il punteggio di 0-2.

DIRETTA/ Montevarchi Viterbese (risultato finale 0-0): solo un legno per parte

VIDEO FIORENZUOLA PRO VERCELLI 0-2: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Fiorenzuola torna in campo con un atteggiamento più propositivo. I padroni di casa provano a spingersi in avanti, nel tentativo di accorciare le distanze. La Pro Vercelli chiude però ogni spazio, fermando i tentativi di casa. Il primo pericolo creato dal Fiorenzuola arriva al 70′. Arrondini riesce ad incunearsi in area di rigore, arriva in buona posizione e conclude, spedendo però la palla sull’esterno della rete.

I padroni di casa provano l’assalto e all’86’ sfiorano nuovamente il gol. Mamona va via sulla fascia sinistra, si accentra e fa partire una potente conclusione che termina di poco fuori. Nei minuti conclusivi della partita, il Fiorenzuola continua il forcing nella metà campo ospite, ma la Pro Vercelli annulla ogni tentativo dei padroni di casa fino al triplice fischio dell’arbitro. I piemontesi tornano quindi alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, il risultato finale è di 0-2.

Diretta/ Carrarese Cesena (risultato finale 1-1): Mazzini salva gli apuani dal KO

VIDEO FIORENZUOLA PRO VERCELLI 0-2: IL TABELLINO

RETI: 10′ Bunino (PV), 14′ Rolando (PV).

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Currarino, Fiorini, Palmieri; Oneto, Giani, Bruschi. A disp. Burigana, Potop, Zaccariello, Maffei, Esposito, Nelli, Arrondini, Mamona, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano. All. Luca Tabbiani.

PRO VERCELLI (3-4-1-2): Rendic; Auriletto, Masi, Cristini; Clemente, Emanuello, Vitale, Gatto; Rolando; Bunino, Della Morte. A disp. Rizzo, Scali, Carosso, Comi, Sangiorgi, Louati, Crialese, Rizzo, Erradi, Iezzi, Secondo, Bruzzaniti. All. Franco Lerda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA