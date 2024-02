Video/ Fiorenzuola Pro Vercelli (3-3) gol e highlights: bella doppietta di Ceravolo (10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENZUOLA PRO VERCELLI (3-3): LA PARTITA

Partita divertente e ricca di gol quella tra Fiorenzuola e Pro Vercelli. Alla fine arriva un punto a testa con i padroni di casa che respirano un po’ in zona salvezza. Ci prova subito Maggio, Sorzi blocca. Palla per Brogni in area, da due passi non riesce a superare Sassi, incredibile occasione. Il Fiorenzuola la sblocca con Ceravolo. Sassi manca la sfera in uscita, a porta vuota sigla Ceravolo. Dieci minuti dopo risponde Rutigliano. Pannitteri in mezzo per l’inserimento del centrocampista che supera Sorzi.

A metà prima frazione il Fiorenzuola passa di nuovo avanti. Aggancio in area di Cervavolo che, dopo essersi liberato di un difensore, calcia e supera il portiere avversario. La Pro Vercelli non ci sta e trova il clamoroso sorpasso. Sarzi Puttini in mezzo per il colpo di testa vincente di Santoro. Arriva il gol di Mustacchio. Angolo di Sarzi Puttini, Mustacchio da due passi non sbaglia. Cremonesi. La riprende il Fiorenzuola in un match ricco di emozioni. Su corner di Sussi Cremonesi la tocca in mischia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENZUOLA PRO VERCELLI (3-3): IL TABELLINO

FIORENZUOLA (4-2-3-1): Sorzi; Sussi, Potop, Cremonesi, Gonzi; Di Gesù (dal 14′ Oneto), Mora; D’Amico (dal 61′ Seck), Brogni (dal 61′ Maffei), Morello (dal 76′ Reali); Ceravolo (dal 76′ Popovic). A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Nelli, Bondioli, Alberti, Di Quinzio, Seck, Musatti, Anelli. All. Tabbiani.

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Frey (dal 74′ Pinzi), Parodi, Camigliano, Iezzi (dal 56′ Sarzi Puttini); Iotti, Santoro, Rutigliano (dal 74′ Kozlowski); Pannitteri (dal 56′ Mustacchio), Nepi (dal 67′ Rojas), Maggio. A disposizione: Vaccarezza, Mastrantonio, Contaldo, Gheza, Casazza, Forte, Citi, Pinzi, Kozlowski, Petrella. All. Dossena.

Arbitro: Sig. Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro; Assistenti Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo e Stefano Peletti di Crema; quarto uomo Dylan Marin di Portogruaro.

Gol: 27′ Ceravolo (F), 36′ Rutigliano (PV), 68′ Ceravolo (F), 78′ Santoro (PV), 79′ Mustacchio (PV), 82′ Cremonesi (F)

Ammoniti: Sussi (F), Iezzi (PV), D’Amico (F), Potop (F), Mora (F)

Espulsi: Nessuno

Recupero: 3′ 6′













