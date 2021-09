Video/ Fiorenzuola Seregno (2-3) gol e highlights: la decide Cocco nel finale

VIDEO FIORENZUOLA SEREGNO (2-3): COLPO BRIANZOLO!

Colpo esterno del Seregno sul campo del Fiorenzuola in rimonta per tre reti a due. Nel finale Cocco condanna i padroni di casa dopo una partita pazzesca. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. D’Andrea prova la conclusione ma la difesa avversaria riesce a respingere. Mamona prova l’azione personale e calcia, Borghese la mette in angolo. Palmieri! La sbloccano i padroni di casa. Dimarco la mette in mezzo con la sfera che viene rinviata sui piedi di Palmieri bravo a metterla in rete. Mamona calcia da posizione ravvicinata, Fumagalli la mette in angolo. Azione personale di Invernizzi che supera l’avversario e crossa, Battaiola non blocca benissimo con la sfera che termina in calcio d’angolo. Jimenez si mette in proprio ma si allunga la sfera e la perde. Jimenez ci prova su punizione ma non trova la porta per un soffio. Cocco viene messo giù da Vanoli in area, il direttore di gara indica il dischetto! Jimenez! La riprende il Seregno! Conclusione che termina la sua corsa all’incrocio dei pali! La compagine di casa ha avuto varie occasioni ma poi ha subito il pareggio. Il Seregno la mette in mezzo con il portiere avversario che esce con i tempi giusti. Termina la prima frazione tra Seregno e Fiorenzuola sul risultato di uno a uno, decidono al momento Palmieri e Jimenez.

VIDEO FIORENZUOLA SEREGNO: IL SECONDO TEMPO

Mamola prova l’azione personale ma il suo tiro viene chiuso in angolo. Jimenez prova la conclusione in area ma la sfera viene bloccata da Battaiola. Dimarco prova il cross ma non trova nessuno. Cocco ci prova da fuori area, il portiere avversario blocca facile. Mamona! Il Fiorenzuola si riporta in vantaggio! Tommasini e Mamona scambiano la sfera, arriva il tiro di Mamona che supera il portiere avversario. Seregno che si riversa in avanti a caccia del pari. Tommasini prova la conclusione con la sfera che termina fuori di un soffio. Borghese ci prova di testa con il portiere avversario che tocca sulla traversa. Cernogoi controlla e tira, Battaiola para facile. Ottima occasione per i padroni di casa che vanno in contropiede con Arrondini che supera anche il portiere ma la mette alta. Cerignoi al volo, pareggia il Seregno! Attacca ancora il Seregno. Cocco! Il Seregno la vince in pieno recupero sul campo del Fiorenzuola.

