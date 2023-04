Video/ Fiorenzuola Siena (1-1) gol e highlights: pareggio amaro (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENZUOLA SIENA:

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Fiorenzuola Siena: match caldo che si sblocca subito per la squadra ospite grazie alla rete di Belloni, il fantasista senese con la numero dieci prova un tiro da fuori area che non viene visto partire dal portiere padrone di casa. Risultato subito in salita per la Fiorenzuola che partita già sfavorita in questo match. Nonostante gli sfavori del pronostico però, i padroni di casa si sono resi pericolosi grazie ad un tiro da dentro l’area di Mastroianni, l’attaccante italiano però non riesce ad impattare al meglio il pallone. Grande agonismo in campo e l’arbitro per il momento riesce a non tirare fuori nessun cartellino.

Si va a riposo in Fiorenzuola Siena, gli ospiti sono ancora in vantaggio grazie ad un’ottima gestione del pallone e ad una arginatura collettiva sugli uomini più pericolosi dei padroni di casa. Questa sorta di gabbia riesce a limitare il gioco della Fiorenzuola e questo porta i giocatori a buttare letteralmente la palla avanti in modo tale da sperare che un attaccante riesca a superare in velocità il proprio marcatore. Ciononostante un acuto in attacco c’è stato, passato dai piedi di Riccardi che si sgancia dalla marcatura e dalla zona difensiva per attaccare gli spazi lasciati dalla difesa dei padroni di casa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENZUOLA SIENA: GARA PER CUORI FORTI

Fiorenzuola Siena, gara che si è addormentata nel secondo tempo di questo match. Dopotutto stiamo parlando di uno dei match più caldi dell’anno e quindi è importante notare come le squadre abbiano avuto sempre un atteggiamento molto chiuso cercando di sfruttare gli errori qual ora ce ne fossero. Questo abbassa il livello qualitativo della partita ma in un match dove è importante il risultato è pratica ben diffusa in questa serie c. Però, come un fulmine a ciel sereno arriva dal nulla il gol del pareggio. Cambia il parziale grazie alla rete di Mastroianni. La punta centrale riesce a trovare il gol grazie ad un buco difensivo di cui egli approfitta bellamente.

Termina Fiorenzuola Siena, gara per cuori forti che si è conclusa dopo diversi fischi e lamenti per un mancato calcio di rigore ai danni di Mastroianni che avrebbe potuto, qualora fosse stato assegnato, portare in vantaggio i padroni di casa. Questo però non è successo e le occasioni per il Siena non sono mancate affatto. Paloschi ad esempio riesce su un calcio d’angolo a trovare la palla di teste e dopo l’incornata forte, precisa, a cui tutto lo stadio stava per urlare, si vede negato il goal per la traversa. Grande occasione sprecata. Per non parlare del palo scheggiato dal difensore Favalli, che dopo essere arrivato sul fondo del campo, dribbla un difensore prima di calciare in porta.

VIDEO FIORENZUOLA SIENA, IL TABELLINO

FIORENZUOLA: Egharevba D., Scardina F., Coghetto F., Battaiola N. (Portiere), Potop S., Bondioli A., Cavalli T., Oddi R., Piccinini G., Fiorini M., Bontempi M., Giani E. (dal 23′ st Egharevba D.), Mastroianni F. (dal 41′ st Coghetto F.), Sereni M. (dal 28′ st Scardina F.). A disposizione: Anelli N., Danovaro F., Frison F., Giallombardo S., Kenzin D., Sorzi M. (Portiere)

SIENA: Frediani M., Orlando F., Lanni I. (Portiere), Raimo A., Riccardi D., Crescenzi L., Favalli A., Buglio D. (dal 37′ st Orlando F.), Leone G., Castorani M., Belloni N. (dal 1′ st Frediani M.), Di Santo F., Paloschi A.. A disposizione: Bearzotti E., Berti F. (Portiere), Ciurli T., Collodel R., De Santis M., Manni L. (Portiere), Meli M., Motoc A., Picchi A., Verduci G.

Reti: al 10′ st Mastroianni F. (Fiorenzuola) al 2′ pt Belloni N. (Siena) .

Ammonizioni: al 12′ pt Riccardi D. (Siena), al 12′ st Castorani M. (Siena).

