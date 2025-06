Video Flamengo Bayern Monaco (risultato finale 2-4) gol e highlights della quarta sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025.

VIDEO FLAMENGO BAYERN MONACO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Presso l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens il Bayern Monaco ha la meglio sul Flamengo vincendo per 4 a 2. Nel primo tempo le cose sembrano complicarsi fin da subito per i rossoneri poichè i bavaresi riescono a spezzare l’equilibrio di partenza immediatamente al 6′ quando Pulgar sigla un clamoroso autogol con un colpo di testa insaccando la sfera alle spalle del suo portiere sul calcio d’angolo battuto da Kimmich.

Non bisogna aspettare molto per la rete del raddoppio tedesco poichè Kane batte a sua volta l’estremo difensore Rossi con un tiro deviato da un difensore già intorno al 10′. L’esperto Neuer si dimostra attento sul tentativo di Araujo verso il 16′ ma viene invece sorpreso al 33′ dal missile firmato da Gerson, aiutato dal tocco di De Arrascaeta, che vale la rete decisiva per accorciare le distanze.

Tuttavia, Goretzka ripristina il distacco al 41′ punendo l’errore commesso da Araujo, reo di aver rinviato troppo centralmente favorendo la giocata avversaria. Al 45’+1′ l’ex viola Pulgar viene quindi rimpiazzato da Allan per infortunio tra le file del Flamengo prima dell’intervallo. In avvio di secondo tempo l’azzurro Jorginho torna a ridurre il distacco per i suoi trasformando al 55′ il calcio di rigore assegnato per l’evidente fallo di mano commesso da Olise, totalmente scordinato nel provare a fermare un lancio dalla destra.

Nel finale Kane completa la doppietta personale al 73′ capitalizzando il suggerimento offertogli in verticale dal compagno Kimmich. Questa vittoria permette al Bayern Monaco di qualificarsi per i quarti di finale della competizione intercontinentale, in cui affronterà il Paris Saint-Germain. Il Flamengo viene invece eliminato dal Mondiale per Club 2025 ma esce in ogni caso a testa altissima senza appunto dimenticare il grande successo ottenuto sul Chelsea nella fase a gironi.

VIDEO FLAMENGO BAYERN MONACO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS