Video Fluminense Chelsea che racconta la sfida valevole per la semifinale del Mondiale per Club. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.

VIDEO FLUMINENSE CHELSEA: INGLESI IN FINALE!

Video Fluminense Chelsea inizia con la rete del vantaggio da parte dei blues grazie alla prima marcatura dell’ex di turno Joao Pedro. È il più veloce a spedire il pallone in rete dopo la respinta del portiere con un tiro meraviglioso da fuori sotto l’incrocio. Chelsea che sfiora il raddoppio con Gusto, abile a colpire dopo l’azione di Pedro Neto. Anche i brasiliani sfiorano la rete con lo spagnolo Cucurella che salva prontamente sulla linea sull’azione solitaria di Arias. Finisce il primo tempo con il risultato di 0-1 con la rete di Joao Pedro.

Calciomercato Atalanta News/ Scamacca e Lookman verso l'addio, sarà rivoluzione!

Secondo tempo di fuoco per il Chelsea con mister Enzo Maresca che si gode i propri giocatori. Joao Pedro, arrivato dal Brighton, regala la doppietta all’esordio dal primo minuto garantendo al Chelsea l’accesso in finale. Blues più volte vicino al tris con Gusto con un tiro da fuori e Nkunku con il salvataggio sulla linea, ma al novantesimo la vittoria è del Chelsea. Finisce la manifestazione per la Fluminense che esce a testa altissima.

Calciomercato Fiorentina News/ Diversi club su Kean, cambia tutto per Dodò (8 Luglio 2025)

VIDEO FLUMINENSE CHELSEA: GOL E HIGHLIGHTS