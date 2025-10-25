Video Foggia Altamura che racconta la sfida valevole per il campionato di Lega Pro. Cronaca della partita, tabellino e migliori azioni.

VIDEO FOGGIA ALTAMURA: BRUTTO KO PER I PADRONI DI CASA

Video Foggia Altamura che presenta una partita con un primo tempo con poche emozioni e tanto equilibrio. Le due squadre si danno poco battaglia in campo, preferendo studiarsi senza concedere troppe occasioni. Tra le occasioni più importanti c’è il tiro da fuori di Garofalo che si spegne di molto alto. La seconda frazione di gioco si apre con la rete degli ospiti firmata Alessio Curcio. L’attaccante colpisce il Foggia con il classico gol dell’ex, direttamente dal dischetto del calcio di rigore.

Rosafio prima e Curcio dopo provano a trovare il raddoppio ma niente da fare, si salva il Foggia. Morelli pesca in mezzo il palermitano D’Amico che non è preciso con il colpo di testa. Dopo 90 minuti di fuoco, e 6 minuti di recupero, vince l’Altamura il derby pugliese con la rete decisiva da Curcio su calcio di rigore. Ospiti che salgono a quota 14 punti al nono posto; Foggia di Delio Rossi al quindicesimo posto con 10 punti.

VIDEO FOGGIA ALTAMURA: GOL E HIGHLIGHTS