Video/ Foggia-Altamura (1-0): highlights e gol, vittoria e primato per i satanelli

Il video con gli highlights e i gol di Foggia-Altamura 1-0 non può che far piacere ai tifosi dei satanelli che grazie a questa vittoria conquistano il primato nel girone H di Serie D approfittando dell’1-1 tra Bitonto (che tra qualche giorno recupererà la gara con il Val D’Agri) e Sorrento. Atmosfera sempre calda allo Zaccheria nonostante l’ondata di maltempo che ha flagellato la città (e il resto d’Italia) nel weekend, la pioggia incessante non ha comunque messo a repentaglio la regolarità del match anche se non è stato facile per i giocatori adattarsi a un campo pesante e zuppo d’acqua. I padroni di casa trovano ben presto il bandolo della matassa grazie al tempestivo inserimento in area di Tortori, Chiochia non può far altro che abbatterlo, inevitabilmente l’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri Gentile non lascia scampo a Guido che può solo raccogliere il pallone in fondo alla rete. Gli uomini di Corda provano subito a chiuderla con Cittadino che sfiora l’incrocio dei pali dal limite, il primo tempo si chiude però nel peggiore dei modi quando Gerbaudo, già ammonito, si fa cacciare via per un inutile fallo a centrocampo. Tuttavia la superiorità numerica dei murgiani dura pochissimo, a pochi istanti dall’intervallo, in pieno recupero, anche Cela viene espulso e così il secondo tempo si gioca dieci contro dieci, con Cittadino e Gentile che mancano l’appuntamento con il raddoppio, troppa imprecisione sotto porta da parte degli attaccanti del Foggia. L’Altamura finisce addirittura in nove con il rosso a Casiello, autore di un fallo di frustrazione. Allontanati dall’area tecnica anche il preparatore dei portieri ospite e il tecnico Corda, pomeriggio di alta tensione e il tempo da lupi non ha di certo contribuito a rasserenare gli animi.

IL TABELLINO

FOGGIA-ALTAMURA 1-0 (1-0)

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Salvi, Viscomi, Di Jenno; Kourfalidis, Gentile, Gerbaudo, Staino (69′ Salines), Di Masi (83′ Gibilterra); Cittadino, Tortori (60′ Iadaresta). All. Ninni Corda.

ALTAMURA (3-5-2): Guido; Romanelli (40′ D’Agostino), Chiochia, Gregorio (71′ Dammacco); Santangelo, Cela, Fontana, Guadalupi (67′ Wagner), Casiello; Dorato, Tedesco. All. Alessandro Monticciolo.

ARBITRO: Gianluca Grasso (sez. di Ariano Irpino).

AMMONITI: Gregorio (A), D’Agostino (A), Santangelo (A), Tedesco (A), Salines (F), Wagner (A).

ESPULSI: 45’+2′ Gerbaudo (F), 45’+3′ Cela (A), 90’+1′ Casiello (A) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 11′ rig. Gentile (F).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI FOGGIA ALTAMURA 1-0 (da elevensports.it)



