Video/ Foggia Audace Cerignola (3-0) gol e highlights: miracolo allo Zaccheria!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: CHE IMPRESA!

Per i tifosi del Foggia la serata del 22 maggio 2023 è già entrata di diritto nella storia. Nella gara d’andata l’Audace Cerignola aveva vinto per 4-1 e sembrava aver ipotecato la qualificazione al secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Forse neppure il mister Delio Rossi ci credeva più di tanto nella rimonta anche se ha cercato in tutte le maniere di motivare i suoi ragazzi. Ma la speranza è l’ultima a morire e così lo Zaccheria si trasforma in una bolgia. Gli ofantini provano a spegnere ogni entusiasmo sfiorando il gol nelle fasi iniziali del match con Malcore che spreca la giocata di D’Andrea calciando addosso a Dalmosso. Dal canto loro i satanelli creano pericoli solamente su palla inattiva, il più intraprendente è sicuramente Costa che prova a far segnare Kontek e Rutjens, due difensori che hanno provato a improvvisarsi senza successo anche se il croato troverà il modo di riscattarsi con gli interessi come capirete tra poco.

All’inizio del secondo tempo ci si mette anche la sfortuna a ostacolare i padroni di casa con la traversa scheggiata da Bjarkason che di testa stava per beffare Saracco. Dall’altra parte Sainz-Maza in contropiede si presenta davanti alla porta avversaria ma spreca tutto spedendo il pallone sul fondo. Tutto sotto controllo per la squadra di Pazienza, almeno fino al 78’ quando Schenetti si coordina e fa partire un tiro imprendibile per chiunque. Un gol all’apparenza insignificante che in realtà mina le certezze dei giocatori dell’Audace Cerignola, quelli del Foggia tornano a crederci ma quando comincia il recupero devono segnarne ancora due. Ed è proprio qui che gli dei del calcio si mobilitano per far sì che il miracolo si compia: Frigerio si inventa dal nulla la rete del raddoppio che infiamma lo Zaccheria, il detonatore lo aziona Kontek che nell’ultima azione del match la piazza all’angolino per il 3-0 e manda in delirio le migliaia di persone che dagli spalti si riversano direttamente sul terreno di gioco, scavalcando le recinzioni e abbattendo i cartelloni pubblicitari pur di abbracciare i loro idoli. Le forze dell’ordine provano vanamente ad arginare la marea umana solo per senso del dovere, se potessero si unirebbero volentieri ai festeggiamenti. Gli ospiti crollano a terra e si abbandonano alla più completa disperazione, impossibile da consolarli, un campionato al di sopra di ogni aspettativa che si conclude nella maniera più amara, crudele, beffarda.

VIDEO GOL FOGGIA AUDACE CERIGNOLA 3-0, IL TABELLINO

FOGGIA-CERIGNOLA 3-0 (0-0)

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Rutjens (77’ Leo), Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Di Noia (52’ Schenetti), Costa (84’ Iacoponi); Beretta, Peralta (90’+9’ Di Pasquale). All. Delio Rossi.

CERIGNOLA (3-4-3): Saracco; Ligi, Blondetti, Allegrini (51’ D’Ausilio); Russo, Coccia (84’ Samele), Tascone, Sainz-Maza; D’Andrea (84’ Righetti), Malcore (54’ Achik), Langella (55’ Bianco). All. Michele Pazienza.

ARBITRO: Michele Giordano (Sez. di Novara).

AMMONITI: 7’ Rutjens (F), 17’ Langella (C), 42’ Allegrini (C), 58’ Sainz-Maza (C), 59’ Saracco (C), 69’ Costa (F), 78’ Leo (F), 83’ Blondett (C),

RECUPERO: 2’ pt, 6’ pt.

MARCATORI: 78’ Schenetti (F), 90’+3’ Frigerio (F), 90’+6’ Kontek (F).

