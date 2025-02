VIDEO FOGGIA AVELLINO, GOL E HIGHLIGHTS: COME È ANDATA?

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia si aggiudica la contesa con l’Avellino vincendo per 1 a 0. Nel primo tempo i rossoneri provano a sorprendere i biancoverdi già al 3′ con una giocata di Tascone a sfiorare uno dei pali della porta avversaria.

Al 13′ i pugliesi sono costretti a sostituire in maniera prematura Camigliano con Dutu a causa di un infortunio ed i campani non battono De Lucia con i tentativi di Patierno nè al quarto d’ora nè al 31′. I Satanelli sbloccano il punteggio al 38′ con il gol realizzato da Vezzoni, raccogliendo l’assist del suo compagno di squadra Zunno.

Nel secondo tempo i Lupi provano a scuotere il match con una soluzione al volo ed imprecisa di Enrici calciando in curva al 51′. Nel finale il solito De Lucia scongiura un grande pericolo intercettando la conclusione dalla distanza di Panico al 58′ con l’ausilio del palo e nel recupero la partita si infiamma sfociando nelle espulsioni di Tascone al 90’+5′ per i padroni di e di Tribuzzi al 90’+6′ per gli ospiti.

VIDEO FOGGIA AVELLINO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS