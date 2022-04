Video/ Foggia Avellino (2-0) gol e highlights: gli irpini chiudono al quarto posto

Dopo la figuraccia rimediata contro il Catanzaro, il Foggia torna a vincere davanti ai suoi tifosi – che a loro volta avevano da farsi perdonare la vergognosa aggressione a Iemmello – battendo l’Avellino per 2-0 nell’ultima giornata della regular season, come potremo ammirare nel video Foggia Avellino 2-0. I satanelli blindano così il settimo posto che vale l’ingresso nei play-off, domenica prossima la formazione allenata da Zeman ospiterà la Turris con l’obiettivo di strappare il pass per il turno successivo, cercando di sfruttare il fattore campo. Gli irpini perdono il terzo posto e di conseguenza il diritto ad accedere direttamente alla fase nazionale degli spareggi, tutto a vantaggio di Palermo e Catanzaro che quindi avranno qualche giorno in più di riposo e potranno affinare la preparazione in vista del rush finale.

Allo Zaccheria le cose si mettono subito bene per il Foggia che passa in vantaggio quando non sono trascorsi nemmeno dieci minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Maranesi: Rizzo sfonda sulla corsia di sinistra e crossa sul secondo palo per Merola che fulmina Forte e gonfia la rete per la gioia dei padroni di casa. L’Avellino accenna una reazione con Kanoute e Carriero che non riescono a combinare tra loro, dall’altra parte Petermann sfiora il raddoppio con un sinistro minaccioso che esce di non molto mentre Mastalli con un salvataggio quasi sulla linea nega la doppietta al numero 18 di Zeman. Poco dopo la mezz’ora gli irpini restano in dieci uomini per l’espulsione di Aloi, autore di un intervento da taekwondo – davvero molto pericoloso – su Gallo. Nella ripresa i satanelli sfruttano la superiorità numerica nel migliore dei modi e vanno di nuovo a segno con Curcio che direttamente da calcio di punizione buca la barriera e soprattutto i guantoni di Forte, che prende gol sul suo palo. Bene ma non benissimo il portiere di Gautieri che si muove in ritardo e non riesce a intercettare il tiro del numero 10 al suo 13^ centro stagionale. Vitali, appena entrato, prende il tempo a Bove ma calcia malissimo da ottima posizione mancando l’appuntamento con il tris. Dalmasso abbassa la saracinesca impedendo a Carriero di accorciare le distanze e rimettere il risultato in discussione.

VIDEO FOGGIA AVELLINO 2-0, IL TABELLINO

FOGGIA-AVELLINO 2-0 (1-0)

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Martino, Girasole, Sciacca, Al. Rizzo (84’ Nicolao); Gallo, Petermann, Rocca (74’ Garofalo); Merola (60’ Vitali), Di Grazia (60’ Turchetta), Curcio (83’ Ferrante). All. Zdenek Zeman.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Dossena, Silvestri, Bove; Ciancio (82’ Ag. Rizzo), Carriero, Aloi, Mastalli (46’ Micovschi), Mignanelli (46’ Matera); Kanoute (66’ Kragl), Murano (82’ Plescia). All. Carmine Gautieri.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Sez. di Ciampino).

AMMONITI: 15’ Bove (A), 49’ Silvestri (A), 51’ Matera (A), 67’ Petermann (F), 90’+2’ Gallo (F).

ESPULSO: 33’ Aloi (A) per rosso diretto.

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 7’ Merola (F), 54’ Curcio (F).











