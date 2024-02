Video/ Foggia Catania (1-1) gol e highlights: Santaniello risponde a Rapisarda! (Serie C, 2 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA CATANIA: LA SINTESI

Allo Stadio Pino Zaccheria le squadre di Foggia e Catania si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Cudini partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con una conclusione di Millico parata a terra dall’estremo difensore avversario Albertoni. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Lucarelli crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 20′ grazie alla rete messa a segno da Rapisarda ma i pugliesi trovano il gol del pareggio al 33′ per merito di Santaniello, autore di un colpo di testa vincente sulla punizione battuta dal suo compagno Millico.

Le cose sembrano poi complicarsi per il Catania rimanendo infatti in inferiorità numerica dal 45’+1′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Haveri. Nel secondo tempo i rossoneri ripartono forte suonando la carica con Salines al 54′ e centrando la traversa poi al 56′ con Carillo di coscia sugli sviluppi di un calcio d’angolo conquistato su un cross di Tonin per Santaniello. Nell’ultima parte dell’incontro le speranze di sorpasso di Odjer vengono contrastate letteralmente con il capo da Kontek all’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Abdoulaye Diop, proveniente dalla sezione di Treviglio, oltre ad aver espulso Haveri per doppia ammonizione tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Carillo e Marino da un lato, Rapisarda e Tello dall’altro. Il punto conquistato in questo ventiquattresimo turno di campionato permette al Foggia di salire a quota 26 ed al Catania di portarsi a 30 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA CATANIA: IL TABELLINO

Foggia-Catania 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 20′ Rapisarda(C); 33′ Santaniello(F).

Assist: 33′ Millico(F).

FOGGIA (4-3-3) – Perina; Salines, Riccardi, Carillo, Rizzo; Tascone, Marino, Tenkorang; Millico, Santaniello, Tonin. Allenatore: Cudini.

CATANIA (3-4-1-2) – Albertoni; Castellini, Kontek, Monaco; Rapisarda, Zammarini, Quaini, Haveri; Peralta; Di Carmine, Chiarella. Allenatore: Lucarelli.

Arbitro: Abdoulaye Diop (sezione di Treviglio).

Ammoniti: 35′, 45’+1′ Haveri(C); 62′ Carillo(F); 72′ Marino(F); 84′ Rapisarda(C); 90’+5′ Tello(C).

Espulsi: 45’+1′ Haveri(C).

