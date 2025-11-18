Video Foggia Cavese gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie C di oggi 17 novembre

VIDEO FOGGIA CAVESE: POCHE EMOZIONI!

Tanto da dire sul primo tempo di Foggia Cavese, due squadre che sulla carta si equivalgono e i valori in campo si sono rivelati più o meno gli stessi. Infatti ci sono state davvero poche azioni davvero pericolose e si sono cominicate a vedere dopo una mezz’ora di gioco. Primo tempo molto tattico ma con diverse fiammate, soprattutto nella seconda parte. La Cavese parte meglio e al 27’ sfiora il vantaggio: Munari riceve in area e il suo tiro-cross, deviato da Buttaro, rischia di sorprendere Perucchini, con la palla che termina alta di poco. Due minuti dopo è Ubaldi a rendersi pericoloso dall’interno dell’area, ma sul tiro successivo avverte un dolore alla gamba sinistra ed è costretto al cambio al 31’, sostituito da Sorrentino.

DIRETTA/ Pergolettese Giana Erminio (risultato finale 0-3): tris ospite! (17 novembre 2025)

Il Foggia cresce col passare dei minuti: al 32’ D’Amico crossa per Oliva che di testa manda fuori, poi al 39’ lo stesso D’Amico prova un destro al volo che sfiora il palo. Nel recupero arrivano le occasioni più grandi: prima la punizione di D’Amico dal limite finisce alta, poi al 45+3’ Garofalo recupera palla sulla trequarti, entra nello spazio e tenta un destro a giro che passa vicino all’incrocio. Il secondo tempo invece cambia un po’ i binari e il canovaccio fino a qui raccontato, e il risultato nonostante possa trarre in inganno rasenta proprio questo spike.

DIRETTA/ Foggia Cavese (risultato finale 0-0): errore di Garofalo che costa! (oggi 17 novembre 2025)

VIDEO FOGGIA CAVESE, IL SECONDO TEMPO

La partita si chiude senza reti ma con un secondo tempo più vivace del primo, segnato da diversi cambi e da una serie di tentativi che, pur senza produrre il gol, hanno dato ritmo e intensità alla gara. Il Foggia costruisce la prima vera occasione al 53’, quando Oliva salta Luciani con una giocata elegante e prova un sinistro a giro rasoterra dal limite: buona l’idea, meno la potenza, e Boffelli para senza affanno. I rossoneri continuano a spingere soprattutto dalla sinistra, ma il portiere della Cavese resta attento, in particolare all’82’ quando respinge con un ottimo intervento il tiro potente di Garofalo.

DIRETTA/ Treviso Virtus Bologna (risultato finale 79-101): Alston da 21 punti! (17 novembre 2025)

La Cavese risponde con i cambi: prima Fella e Loreto alzano il baricentro, poi al 75’ Orlando ed Evangelisti provano a dare imprevedibilità. Proprio la coppia di nuovi entrati ha una doppia chance al 79’: il tiro di Orlando viene murato, sulla respinta Evangelisti calcia di prima ma manda largo. Nel finale il Foggia ci prova ancora con un cross dalla sinistra per Bevilacqua, che però colpisce di testa senza forza, facilitando la presa di Boffelli. Tra errori nell’ultimo passaggio, conclusioni imprecise e portieri sempre attenti, la gara si spegne sullo 0-0, risultato giusto per quanto creato dalle due squadre.

VIDEO E HIGHLIGHTS: FOGGIA CAVESE