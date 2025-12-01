Video Foggia Cosenza (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2025/2026.

VIDEO FOGGIA COSENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia si impone a recupero molto più che inoltrato per 2 a 1 contro il Cosenza. Nel primo tempo i Satanelli cominciano la sfida nel migliore dei modi considerando che trovano il gol del vantaggio immediatamente all’8′ per merito di D’Amico, bravo anche a rubar palla a Langella.

Il direttore di gara annulla per fuorigioco una rete dei Lupi segnata da D’Orazio al 23′ e la conclusione di Langella viene intercettata sulla linea da Mignanelli al 33′ mentre ancora D’Orazio e quindi Florenzi non hanno poi maggior fortuna. Pure Kouan non finalizza al 34′ con un colpo di testa e sul fronte opposto al 37′ Garofalo incappa nella stessa sorte del rivale venendo disinnescato a sua volta dall’estremo difensore che gli si parava davanti.

I Silani sprecano addirittura al 40′ in contropiede con Mazzocchi. Nel secondo tempo i rossoneri ripartono in maniera propositiva sebbene non riescano nel loro intento di siglare la rete del raddoppio nè al 46′ con Buttaro nè al 53′ con Garofalo. Nel finale gli uomini di mister Buscè sbagliano con Garritano al 63′ un calcio di rigore assegnato per fallo di Perrucchini nei confronti di Ricciardi e rimpiazzano Mazzocchi al 71′ con Achour per colpa di un infortunio.

Ci pensa Ricciardi a ripristinare l’equilibrio segnando al 76′ e si dispera insieme al resto della squadra al 90’+5′ quando Garritano fallisce un altro rigore concesso in questo caso per un fallo di mano di Buttaro. La compagine allenata dal tecnico Barilari esplode di gioia al 90’+11′ con il gol firmato da Winkelmann.

Il Foggia raggiunge quota quattordici grazie ai tre punti derivanti dalla vittoria conquistata in questa sedicesima giornata di campionato. La classifica del girone C di Serie C 2025/2026 non migliora invece per il Cosenza che a causa di questa sconfitta rimane appunto fermo a ventinove punti.

VIDEO FOGGIA COSENZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS