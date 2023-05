Video/ Foggia Crotone (1-0) gol e highlights: Peralta decide l’andata (Playoff Serie C, 27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA CROTONE (1-0): LA PARTITA

Il Foggia soffre nel primo tempo, e nella ripresa riesce a conquistare una vittoria importantissima, al termine di questa gara d’andata, valida per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Allo Stadio Pino Zaccheria va in scena un match intenso, che vede il Crotone dominare, almeno dal punto di vista delle occasioni, nella prima frazione di gioco. Il primo squillo lo suona proprio Cuomo, che svetta più in alto di tutti al sesto minuto, sugli sviluppi di un angolo preciso calciato da Petriccione, ma non riesce ad indirizzare nello specchio. Al 14esimo Giron si fa deviare la conclusione in corner, ed al 29esimo D’Ursi va a centimetri dall’1-0, in spaccata. Al 36esimo Golemic cerca il Jolly da lontanissimo, con Dalmasso posizionato male, ma senza fortuna.

Nel secondo tempo i padroni di casa rialzano la testa, ed anche spinti da un pubblico caldissimo, riescono a macinare azioni da gol. Il primo sussulto della ripresa arriva proprio dai piedi di Peralta, che non chiude nel migliore dei modi un contropiede magistrale guidato da Costa. Al 64esimo Golemic e Gomez si rendono pericolosi, rianimando i rossoblù, ma un minuto più tardi i Diavoli passano in vantaggio: Rizzo recupera palla, e serve Iacoponi, il quale riesce a pescare Peralta con un traversone preciso. Peralta approfitta di una indecisione di Cuomo e fulmina Branduani. Nel recupero viene annullato un gol al Crotone, per fuorigioco attivo di Golemic, che di ginocchio aveva gonfiato la rete.

FOGGIA: Domingo J., Leo D., Kontek I., Rizzo A., Bjarkason B., Frigerio M. R., Petermann D., Schenetti A. (dal 38′ st Di Noia G.), Costa F. (dal 39′ st Di Pasquale D.), Peralta D., Beretta G. (dal 23′ pt Iacoponi D.). A disposizione: Ngagne D., Raccichini M., Iacoponi D., Di Noia G., Capogna P., Rutjens C., Vacca A.

CROTONE: Branduani P., Mogos V., Golemic V., Cuomo G., Giron M. (dal 40′ st Crialese C.), Vitale M. (dal 37′ st Calapai L.), Petriccione J., Tribuzzi A., D’Ursi E., Chirico C. (dal 37′ st Carraro M.), Gomez G.. A disposizione: Dini A., Lucano A., Calapai L., Carraro M., Crialese C., Awua T., Bove D., Cernigoi I., Gigliotti G., Kargbo A., Pannitteri O., Papini F., Spaltro R.

Reti: al 20′ st Peralta D. (Foggia)

Ammonizioni: al 44′ pt Bjarkason B. (Foggia) al 45’+6 st Mogos V. (Crotone).

