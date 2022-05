Video/ Foggia Entella (1-0) gol e highlights: Curcio la sblocca nel recupero

Termina 1-0 in favore del Foggia la gara d’andata del primo turno dei playoff di Serie C tra i pugliesi e la Virtus Entella, il guizzo finale sarà il culmine del video Foggia Entella 1-0. Una gara giocata a ritmi altissimi, ricca di occasioni ma sbloccata soltanto nei minuti di recupero del secondo tempo. Una prima frazione di gioco condita da azioni create da una parte e dall’altra: al 7′ minuto Petermann costringe Borra agli straordinari, mentre al 20′ è Coppolaro a confezionare la prima palla gol per i liguri. Curcio nei minuti finali ha una doppia chance, ma non riesce ad impallinare l’estremo difensore della Virtus.

Video/ Seregno Pro Sesto (1-1) gol e highlights: dominio dei nerazzurri

Il secondo tempo non smette di regalare emozioni, ma questa volta il copione è prevalentemente a tinte rossonere, con Ferrante e Rocca che scaldano il Pino Zaccheria, ma non trovano la rete del vantaggio. All’ora di gioco ci provano anche i biancocelesti a farsi vedere, con il neo-entrato Morosini che spaventa Dalmasso, ma si spegne sul fondo. I padroni di casa però, guidati da un pubblico eroico, schiacciano la formazione allenata da mister Volpi e nei minuti di recupero trovano il vantaggio: corner di Garofalo, pallone respinto dalla difesa ligure, e sinistro magico di Curcio, che buca i guantoni a Borra e manda in estasi il Pino Zaccheria. Zdenek Zeman vince ed ora è favoritissimo in vista della gara di ritorno. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FOGGIA ENTELLA 1-0

Video/ Pistoiese Imolese (2-1) gol e highlights: Suciu segna la rete decisiva

VIDEO FOGGIA ENTELLA, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo la parola a Zdenek Zeman, allenatore del Foggia e storico volto del nostro calcio: “Buona partita con buoni ritmi. Grande sacrificio da parte dei ragazzi anche se tecnicamente potevamo fare meglio. Oggi abbiamo giocato meglio di Avellino, è mancato il secondo gol viste le tante occasioni. Purtroppo sono mancate le verticalizzazioni. Servono forze fresche, la squadra deve sapere che andiamo lì non per giocarci il pareggio”. Sui tifosi presenti oggi allo Zaccheria dice: “Li ringrazio, qui sono importanti e sono contento che si siano comportati bene”.

Diretta/ Monopoli Cesena (risultato finale 1-2) i bianconeri vincono al Veneziani

Anche Gennaro Volpe, allenatore della Virtus, ha espresso il suo stato d’animo nel postpartita: “Siamo venuti qui per giocarci la partita, sapevamo che sarebbe stata una partita aperta. Il Foggia è una squadra che produce tanto e in parte siamo riusciti anche a limitarla, abbiamo creato qualche occasione per fare gol ma non ci siamo riusciti. La qualificazione è completamente aperta. Al ritorno servirà fare gol e vincere la partita, quello è mancato oggi, purtroppo paghiamo un po’ di imprecisione, abbiamo sbagliato tanto in fase di ripartenza. Sono convinto che in casa nostra ci sia la possibilità di fare una grande gara, al Comunale abbiamo offerto delle prestazioni super. Confido molto nel ritorno. Quando vieni a giocare partite di questo livello, con una cornice di pubblico simile, è normale concedere qualcosa, il Foggia è una squadra forte che gioca bene e produce tanto, avevamo previsto di poter soffrire, abbiamo avuto le nostre occasioni, dobbiamo crederci. Al ritorno sarà una partita aperta, se devo dare delle percentuali il Foggia ha il 51% di possibilità di passare, anche in virtù del risultato di oggi, ma noi ci proveremo fino all’ultimo.Vincerà chi avrà più energie, fisiche, mentali e psicologiche. Oggi il Foggia è stato spinto da un pubblico che poco ha a che fare con la Serie C”.

VIDEO FOGGIA ENTELLA, IL TABELLINO

FOGGIA-VIRTUS ENTELLA 1-0 (0-0)

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Martino, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Rocca (dal 24′ st Garofalo), Petermann (dal 49′ st Girasole), Gallo (dal 44′ st Di Paolantonio); Merola (dal 44′ st Vitali), Ferrante (dal 24′ st Turchetta), Curcio. A disposizione: Alastra, Maselli, Tuzzo, Rizzo Pinna, Nicolao. Allenatore: Zdenek Zeman.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa (dal 18′ pt Sadiki), Barlocco; Karic, Rada (dal 32′ st Palmieri), Dessena (dal 17′ st Di Cosmo); Schenetti (dal 32′ st Meazzi); Merkaj (dal 17′ st Morosini), Magrassi. A disposizione: Cleur, Capello, Pavic, Siaulys, Silvestre, Lescano, Gningue. Allenatore: Gennaro Volpe.

Reti: al 45′ st Curcio

Ammonizioni: Dessena, Gallo, Di Pasquale, Rizzo, Barlocco













© RIPRODUZIONE RISERVATA