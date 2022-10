Video/ Foggia Fidelis Andria (3-1) gol e highlights: vittoria importantissima!

VIDEO FOGGIA FIDELIS ANDRIA (3-1): LA PARTITA

Il Foggia vince in rimonta tra le mura amiche del Pino Zaccheria, e conquista 3 punti d’oro in questa gara valida per la decima giornata di Serie C, Girone C. Prestazione autorevole e grande carattere mostrato dai rossoneri, che nel primo tempo faticano e vanno sotto al 32esimo: Malomo commette un errore sanguinoso, Candellori è attento, scippa il pallone e lo deposita in rete, con grande freddezza e lucidità. E nel finale della prima frazione di gioco rischiano addirittura di naufragare, con Bolsius che va a centimetri dal 2-0, ma Nobile tiene in piedi la squadra.

Nel secondo tempo è tutto un altro Foggia e lo dimostra fin dalle prime battute della ripresa: al 48esimo Rizzo si coordina in modo perfetto in area e imbuca la sfera all’angolino, realizzando un autentico colpo da biliardo. Colpevole, però, la difesa avversaria, che l’ha lasciato completamente solo. Al 53esimo Nicolao raccoglie un assist al bacio di Ogunseye e e l’esterno deposita con forza in rete. Al 65esimo arriva anche il tris: Petermann realizza un’autentica perla, un eurogol, che batte l’estremo difensore avversario e regala un finale di partita tranquillo al pubblico. Finisce 3-1 per i rossoneri.

VIDEO FOGGIA FIDELIS ANDRIA (3-1): IL TABELLINO

FOGGIA: Nobile T., Costa F. (dal 25′ st Garattoni A.), Di Noia G., D’Ursi E., Frigerio M. R., Malomo A. (dal 45’+1 pt Di Pasquale D.), Nicolao G., Ogunseye R., Petermann D. (dal 25′ st Odjer M.), Rizzo A., Sciacca G.. A disposizione:Domingo J., Illuzzi F., Chierico L., Di Pasquale D., Garattoni A., Iacoponi D., Leo D., Odjer M., Peralta D., Peschetola L., Schenetti A., Tonin R.

FIDELIS ANDRIA: Zamarion E., Arrigoni A. (dal 29′ st Sipos L.), Bolsius D., Candellori K., Dalmazzi A., Fabriani C., Hadziosmanovic C., Mariani D., Milillo A., Paolini S., Urso F.. A disposizione: Vandelli F., Alba G., Ciotti P., Delvino F., Djibril M., Graziano A., Mercurio G., Orfei A., Pavone F., Persichini L., Pinelli M., Sipos L., Tulli G., Zenelaj E.

Reti: al 2′ st Rizzo A. (Foggia) , al 8′ st Nicolao G. (Foggia) , al 20′ st Petermann D. (Foggia) al 32′ pt Candellori K. (Fidelis Andria) .

Ammonizioni: al 37′ pt Rizzo A. (Foggia) al 45’+3 pt Milillo A. (Fidelis Andria).

