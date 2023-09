Video/ Foggia Giugliano (1-0) gol e highlights: Tonin segna la rete della vittoria (11 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA GIUGLIANO: PADRONI DI CASA SU MISURA…

Foggia Giugliano sul rettangolo da gioco. Due squadre che affrontano la gara secondo la stessa filosofia ossia subire un goal in meno degli avversari. Questo sta regalando uno spettacolo alquanto scialbo con pochissime azioni da rete sia da una parte che dall’altra. Male per una squadra come il Foggia che quest’anno puntava ai playoffs in maniera agevole. Occasione più ghiotta per i padroni di casa che con gli inserimenti da fuori area per rientrare di Embalo riescono a rendersi pericolosi ma la difesa degli ospiti è ben posizionata cosi i cross vengono facilmente intercettati dalla retroguardia. La punta centrale però in un’occasione riesce a rubare il tempo al difensore e a tentare la conclusione.

Foggia Giugliano si ferma per il l’intervallo, ultimi venti minuti che purtroppo sono stati tali e quali ai primi e quindi poche azioni e pochi tiri che non hanno di certo aiutato lo spettacolo a decollare, esiste però del buono e questo buono si chiama Martini. Un centrocampista di inserimento che quando va in area riesce spesso a concludere. Il portiere però riesce a intervenire mandando il pallone in fallo laterale, una grande prova dell’estremo difensore che fino a quel momento rischiava di addormentarsi, poiché la sua porta non è stata presa in causa per lunghi periodi del match.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA GIUGLIANO, IL SECONDO TEMPO

Foggia Gugliano, gara che finalmente si sblocca grazie alla rete di Tonin che partendo dalla sua zona esterna di sinistra, si accentra e si fa trovare libero con una pesante dimenticanza dei difensori su di lui. L’attaccante esterno viene visto dal compagno e dunque servito e a quel punto è facile per lui segnare la rete del vantaggio. Gugliano che stava facendo una buona partita dal punto di vista difensivo ma questo errore può costare caro visto che fino a questo momento la squadra ospite ha faticato e anche parecchio nel portare a casa azioni pericolose sull’altro fonte del campo.

Termina Foggia Gugliano, negli ultimi venti minuti della partita l’intensità è cresciuta esponenzialmente. I giocatori si sono sfidati con determinazione, sferrando tiri audaci e cercando di sorprendere i portieri avversari. La tensione nel pubblico era palpabile, con gli spettatori che si aggrappavano alle loro speranze e ai loro timori. Gli allenatori delle due squadre hanno dato istruzioni frenetiche dalla linea laterale, cercando di influenzare il corso degli eventi con sostituzioni strategiche e motivazioni incisive. I tifosi delle due squadre non smettevano di incitare i loro eroi sul campo, creando un’atmosfera elettrizzante. Marzupio era quasi in estasi e ha cercato delle giocate complicate, non riuscendoci si è anche fatto ammonire.

VIDEO GOL FOGGIA GUGLIANO, IL TABELLINO

FOGGIA: Nobile T. (Portiere), Garattoni A., Marzupio M., Carillo L., Rizzo A. (dal 44′ st Antonacci G.), Martini J., Marino A. (dal 16′ st Vezzoni F.), Di Noia G., Schenetti A. (dal 31′ st Vacca A.), Embalo C. (dal 31′ st Peralta D.), Tonin R.. A disposizione: Agnelli G., Beretta G., Cucchietti T. (Portiere), De Simone F. (Portiere), Fiorini M., Papazov T., Pazienza O., Rossi A., Salines E.

GIUGLIANO: Baldi G. (Portiere), Menna D. (dal 1′ st Berman T.), Scognamiglio G., Caldore M., Di Dio F., Vogiatzis V., Labriola V., Gladestony, Oyewale S. (dal 17′ st Oviszach E.), Nocciolini M. (dal 35′ pt Bernardotto G.), Sorrentino L. (dal 16′ st Salvemini F.). A disposizione: Antonini G. (Portiere), Aruta M., Berardocco L., De Francesco F., De Sena C., Giorgione C., Rondinella G., Russo D. (Portiere), Virgilio R., Yabre M., Zullo W.

Reti: al 12′ st Tonin R. (Foggia) .

Ammonizioni: al 41′ pt Embalo C. (Foggia), al 27′ st Marzupio M. (Foggia) al 45′ pt Di Dio F. (Giugliano), al 4′ st Oyewale S. (Giugliano), al 19′ st Scognamiglio G. (Giugliano).

