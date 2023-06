Video/ Foggia Lecco (1-2) gol e highlights: Lepore decide la gara di andata su punizione (13 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA LECCO: COLPACCIO DEI LOMBARDI!

Il Lecco supera il Foggia allo Zaccheria per due reti ad uno nella gara di andata della finale dei play-off di serie C. Alla rete di Leo i lombardi rispondono con Pinzauti e Lepore. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Costa calcia dalla distanza, palla fuori. Leo! La sblocca il Foggia! Colpo di testa da angolo con Melgrati che respinge il primo tentativo ma non può nulla sul successivo tocco. Lepore ci prova su punizione, Dalmasso la mette in angolo. Siamo giunti al quindicesimo minuto di gara, decide al momento Leo. Ci prova Zuccon con un tiro a giro ma non trova lo specchio. Pinzauti! La riprende il Lecco! Lepore la mette in mezzo da angolo, Pinzauti di testa non lascia scampo a Dalmasso. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA LECCO: SECONDO TEMPO

Ogunseye sigla dopo la respinta di Malgrati ma la rete viene annullata per fuorigioco. Di Nola ci prova al limite dell’area, Melgrati la mette in angolo. Il Foggia continua ad attaccare a caccia del gol del nuovo vantaggio.

Rizzo crossa per Ogunseye che di testa non trova la porta. Girandola di cambi con i due tecnici che inseriscono forze fresche per il finale di match. Petermann calcia con il sinistro, conclusione alta. Grande giocata di Bunino che subisce il fallo di Petermann, giallo e punizione Lecco. Lepore! Grandissimo gol direttamente su punizione per il vantaggio del Lecco! La sfera termina direttamente all’incrocio dei pali. Iacoponi trova lo spazio èer il tiro in area di rigore, sfera oltre la traversa. Termina il match, vince il Lecco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA LECCO: IL TABELLINO

Gol: 7′ Leo, 29, Pinzauti, 87′ Lepore

Foggia (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason (46′ Garattoni), Frigerio (72′ Petermann), Di Noia, Schenetti, Costa; Peralta (74′ Iacoponi), Ogunseye (82′ Beretta)

A disp.: Raccichini, Thiam, Di Pasquale, Markic, Odjer, Capogna, Rutjens

All.: Rossi

Lecco (3-4-1-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Lepore; Galli (67′ Lakti), Zuccon, Girelli, Zambataro; Tordini (46′ Ardizzone, 54′ Stanga); Pinzauti (67′ Mangni), Buso (84′ Bunino)

A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Scapuzzi, Battistini, Martorelli, Ilari, Cusumano

All.: Foschi

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo

Ammoniti: 37′ Di Noia (Fog), 85′ Petermann (Fog)

