Video e highlights Foggia Messina, la partita

E’ terminata con un successo – come vedremo nei video e negli highlights del match – la sfida tra Foggia e Messina, gara valida per il ritorno dei Playout di serie C e coinvolgeva due squadre storiche del calcio italiano. Ovviamente una grande doveva retrocedere e alla fine (purtroppo per loro) è stato il caso del Messina che ripartirà dal prossimo anno dalla serie D, tornando nel calcio dilettantistico.

Il match di serie C ha visto la vittoria del Foggia allo Zaccaria per 1 a 0 sui padroni di casa, il Foggia si è garantito cosi la permanenza nella categoria. All’andata è finita 0 a 0 e quindi il Messina poteva solo vincere in un campo ostico come quello ospite per garantirsi la permanenza in serie C. Ma i siciliani sono partiti male e la vittoria del Foggia è abbastanza meritata.

Nel primo tempo è una gara praticamente a senso unico con i padroni di casa che fanno il match, sfiorano la rete a più riprese e la trovano con una bella giocata in diagonale di Emmausso, autentico trascinatore della squadra rossonera. Davvero troppo poco nei primi 45 minuti per il Messina che addirittura fa 0 tiri in porta.

Foggia Messina, il video del match: i pugliesi restano in categoria

Il secondo tempo della sfida tra Foggia e Messina – come vedremo nel video e negli highlights della sfida dello Zaccaria – ha visto un inizio a ritmo molto lento con i padroni di casa a gestire e gli ospiti a provare a segnare, senza però fare risultati. Il Foggia ha sfiorato il raddoppio e in fin dei conti lo aveva anche trovato dopo circa un’ora di gioco.

Un match molto più spento ma che poteva cambiare improvvisamente. Il Foggia segna la rete del raddoppio con Mazzocco e tutti i tifosi esultano pensando sia finita ma non è cosi con il Var che annulla tutto per fuorigioco. Azione successiva e il Messina conquista un rigore. Luciani dal dischetto sbaglia con Perina che salva il risultato e chiude praticamente i giochi.

Gli ultimi minuti di gioco servono per vedere le due squadre con animi caldi, il Foggia sfiora il finale nel raddoppio ma gli otto minuti di recupero non cambiano le cose, il Foggia ottiene la tanto agognata salvezza mentre è una doccia fredda per i siciliani che retrocedono ufficialmente in serie D! Finisce cosi la sfida valida per i Playout.

Foggia Messina, il video e gli highlights della sfida Playout