Video/ Foggia Monterosi Tuscia (2-1) gol e highlights: vittoria di misura! (Serie C, 23 dicembre 2023)

Foggia e Monterosi, il risultato è rimasto invariato, ma è stato Silipo della squadra ospite a creare un’occasione significativa su un rapido contropiede. La situazione è rimasta in bilico, con entrambe le squadre impegnate a cercare di prendere il controllo della partita. Silipo, sfruttando un’azione di contropiede, ha dimostrato la pericolosità del Monterosi in situazioni di transizione veloce. La difesa del Foggia ha dovuto fare i conti con questa incursione, cercando di arginare l’attacco avversario. La partita si sviluppa con intensità e le azioni iniziali preannunciano un confronto combattuto. Con Silipo e il Monterosi in grado di creare occasioni, il Foggia dovrà rimanere vigile per evitare di subire gol e cercare di prendere l’iniziativa nel corso della partita.

Foggia e Monterosi Tuscia si è concluso con un risultato ancora fermo sullo 0-0. Nonostante l’equilibrio in campo, Tonin del Foggia ha avuto un’occasione per sbloccare il punteggio. La partita ha mostrato momenti di intensità e scambi di gioco, ma entrambe le squadre hanno trovato difficoltà nel concretizzare le occasioni da gol create. Con il punteggio ancora in parità, la seconda metà della partita diventa cruciale per entrambe le squadre che cercheranno di capitalizzare sulle opportunità per assicurarsi la vittoria. Resta da vedere se i gol arriveranno nella ripresa, dando una svolta alla partita.

Foggia e Monterosi Tuscia, la squadra di casa ha continuato a dimostrare la propria determinazione, portando il punteggio a 2-0 grazie alle reti di Salines e Schenetti. Questi due giocatori hanno saputo sfruttare al meglio le opportunità create, mettendo a segno i gol nei primi venti minuti del secondo tempo. D’altra parte, la squadra ospite del Monterosi Tuscia si trova ora in una situazione di svantaggio e dovrà affrontare la sfida di recuperare il terreno perduto. La partita potrebbe riservare ulteriori colpi di scena e sviluppi, poiché entrambe le squadre continueranno a lottare per ottenere un risultato favorevole. Resta da vedere come si concluderà la partita e quali saranno le prossime azioni delle due squadre sul campo.

Foggia e Monterosi Tuscia si è conclusa con un risultato di 2-1, a favore della squadra di casa, il Foggia. Nonostante la sconfitta, il Monterosi Tuscia può recriminare per l’occasione mancata da Palazzino, che avrebbe potuto realizzare una doppietta e influenzare significativamente l’esito della partita. Nonostante il Monterosi Tuscia abbia mostrato la sua pericolosità in attacco, il Foggia è riuscito a mantenere la leadership e a conquistare i tre punti. La partita è stata caratterizzata da momenti di intensità e dalla lotta delle due squadre per ottenere il controllo del gioco. Il gol di Palazzino rappresenta comunque un punto luminoso per il Monterosi Tuscia, dimostrando la capacità della squadra di creare occasioni da gol anche in trasferta. Tuttavia, il risultato finale è a favore del Foggia, che ha saputo gestire al meglio la partita e aggiudicarsi la vittoria.

FOGGIA: Nobile T. (Portiere), Riccardi D., Fiorini M. (dal 39′ st Rossi A.), Carillo L., Salines E., Marino A. (dal 16′ st Martini J.), Frigerio M. R., Vezzoni F., Schenetti A., Tonin R. (dal 25′ st Tounkara M.), Peralta D. (dal 16′ st Embalo C.). A disposizione: Agnelli G., Antonacci G., Brancato D., Castaldi G., Cucchietti T. (Portiere), De Simone F. (Portiere), Iddrissou S., Odjer M., Papazov T., Pazienza O., Vacca A.

MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio D. (Portiere), Di Renzo A. (dal 44′ st Ekuban J.), Giordani P., Piroli D., Verde F., Di Paolantonio A. (dal 1′ st Vano M.), Tolomello F. (dal 42′ st Ferreri G.), Bittante L., Silipo A. (dal 18′ st Di Francesco D.), Costantino R., Palazzino F.. A disposizione: Corallini R., Cordova F., Crescenzi A., D’Antonio A., Glenowski D., Rigon A. (Portiere)

RETI: al 43′ pt Salines E. (Foggia) , al 45′ pt Schenetti A. (Foggia) al 15′ st Palazzino F. (Monterosi Tuscia) .

AMMONIZIONI: al 21′ pt Fiorini M. (Foggia), al 41′ pt Marino A. (Foggia), al 13′ st Vezzoni F. (Foggia), al 32′ st Tounkara M. (Foggia), al 37′ st Riccardi D. (Foggia), al 41′ st Nobile T. (Foggia), al 43′ st Martini J. (Foggia).

