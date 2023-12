Video/ Foggia Potenza (0-0) gol e highlights: reti bianche in Puglia (Serie C, 10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA POTENZA: LA SINTESI

Foggia e Potenza, il punteggio si mantiene sul 0-0. Tuttavia, Saporiti del Potenza ha avuto un’occasione chiave che avrebbe potuto cambiare il destino della partita a favore della squadra ospite. L’opportunità di Saporiti suggerisce che il Potenza sta cercando di prendere l’iniziativa in questa partita. Il Foggia, d’altra parte, dovrà essere attento in difesa e cercare di sfruttare le proprie occasioni in attacco. Con il risultato ancora in bilico, entrambe le squadre avranno l’obiettivo di ottenere un vantaggio.

Il primo tempo della diretta tra Foggia e Potenza si è concluso senza reti, mantenendo il risultato sul 0-0. Nonostante l’equilibrio in campo, Tonin del Foggia ha avuto un’occasione significativa nel corso della prima metà. L’opportunità di Tonin suggerisce che il Foggia sta cercando di rompere l’equilibrio e ottenere un vantaggio nella partita. Allo stesso tempo, il Potenza ha dimostrato una solida difesa per mantenere il risultato in parità. Con il secondo tempo in vista, entrambe le squadre avranno l’opportunità di cercare il gol che potrebbe fare la differenza. La partita rimane aperta, e sarà interessante vedere come si svilupperà nella seconda metà.

Foggia e Potenza, il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Tuttavia, Vezzoni del Foggia ha avuto un’occasione significativa nel corso di questa fase. L’opportunità di Vezzoni suggerisce che il Foggia sta cercando di prendere l’iniziativa e sbloccare il risultato in proprio favore. Nel frattempo, il Potenza cerca di resistere e può trovare spunti per minacciare la porta avversaria. Con il passare dei minuti, la tensione e l’emozione aumentano, poiché entrambe le squadre cercano di ottenere il vantaggio decisivo.

Foggia e Potenza si è conclusa con un pareggio, il risultato finale è 0-0. Nonostante il pareggio, la partita ha visto alcuni momenti cruciali, inclusa un’occasione per Frigerio del Potenza nei minuti finali, che purtroppo è stata sciupata. Il pareggio riflette l’equilibrio delle forze in campo, con entrambe le squadre che hanno cercato di ottenere la vittoria. Frigerio, con la sua occasione nel finale, ha avuto l’opportunità di cambiare il destino della partita, ma la difesa avversaria o forse la sfortuna hanno impedito il gol. Nonostante il punteggio invariato, la partita è stata sicuramente intensa e ha mostrato l’impegno delle squadre.

FOGGIA POTENZA, IL TABELLINO

FOGGIA: Nobile T. (Portiere), Salines E., Di Noia G., Rizzo A., Garattoni A., Martini J. (dal 33′ st Odjer M.), Frigerio M. R., Vezzoni F. (dal 39′ st Schenetti A.), Peralta D., Tonin R., Tounkara M.. A disposizione: Agnelli G., Castaldi G., Cucchietti T. (Portiere), De Simone F. (Portiere), Fiorini M., Iddrissou S., Marino A., Papazov T., Pazienza O., Rossi A., Vacca A.

POTENZA: Alastra F. (Portiere), Maddaloni R. D. (dal 44′ st Hristov A.), Armini N., Sbraga A., Hadziosmanovic C. (dal 8′ st Gyamfi B.), Saporiti E. (dal 1′ st Steffe D.), Schiattarella P., Candellori K., Volpe G., Rossetti M. (dal 19′ st Gagliano L.), Di Grazia A. (dal 19′ st Asencio R.). A disposizione: Gasparini M. (Portiere), Iacovino A. (Portiere), Laaribi M., Monaco S., Pace F., Pisapia L., Prezioso M., Verrengia B.

AMMONITI: al 28′ pt Martini J. (Foggia), al 45’+4 st Rizzo A. (Foggia) al 36′ pt Armini N. (Potenza), al 15′ st Di Grazia A. (Potenza).

