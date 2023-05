Video/ Foggia Potenza (1-1) gol e highlights: Di Noia strappa il pass per i suoi

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA POTENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Pino Zaccheria le squadre di Foggia e Potenza si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Delio Rossi tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva già al 1′ con il colpo di testa di Garattoni a mandare tuttavia la sfera alta sopra la traversa della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri mancano un paio di opportunità con Ogunseye tra il 32′, svirgolando il pallone, ed il 42′, quando il suo colpo di testa su cross di Costa è stato provvidenzialmente parato da Gasparini.

Nel secondo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Raffaele si disperano al 49′ quando Kontek salva in scivolata sulla conclusione da distanza ravvicinata di Muraro che non combina di meglio di testa al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro i pugliesi perdono prematuramente per infortunio il capitano Garattoni, rimpiazzato da Bjarkason al 61′, ma trovano il gol del pareggio con un gran colpo dalla lunghissima distanza di Di Noia all’87’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Rizzo, Garattoni e Leo da un lato, Volpe, Girasole e Rocchi dall’altro. Il pareggio maturato all’interno delle mura amiche permette al Foggia di accedere al turno successivo dei playoff della Serie C mentre il Potenza termina qui la sua corsa alla Serie B.

Foggia-Potenza 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 76′ Talia(P); 87′ Di Noia(F).

FOGGIA – Thiam, Garattoni, Rizzo, Kontek, Cacca, Schenetti, Ogunseye, Peralta, Leo, Frigerio, Costa. All.: Rossi.

POTENZA – Gasparini, Caturano, Sbraga, Laaribi, Rocchi, Murano, Steffé, Talia, Girasole, Volpe, Gyamfi. All.: Raffaele.

Arbitro: Simone Galipò (sezione di Firenze).

Ammoniti: 39′ Rizzo(F); 48′ Garattoni(F); 53′ Volpe(P); 90′ Leo(F); 90’+1′ Girasole(P); 90’+6′ Rocchi(P).

