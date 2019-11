Video/ Foggia-Sorrento (0-2): highlights e gol, passo falso dei salentini (Serie D)

Il video con gli highlights e i gol di Foggia-Sorrento 0-2 ci mostra la seconda sconfitta in campionato dei satanelli che tra le mura amiche dello Zaccheria soccombono ai colpi inflitti dagli ospiti che in trasferta si confermano un osso durissimo da rodere. Le cose si mettono subito male per i padroni di casa quando Delli Carri commette un’ingenuità spingendo Cacace all’interno dell’area di rigore. Per l’arbitro Ubaldi della sezione di Roma 1 non ci sono dubbi e indica prontamente il dischetto, dagli undici metri esecuzione perfetta per Herrera che porta in vantaggio i costieri. Che piazzano un uno-due micidiale con Gargiulo che trova immediatamente il raddoppio sugli sviluppi di una punizione battuta dallo stesso Herrera (impatto devastante sul match per l’attaccante panamense), deviazione decisiva su cui Fumagalli non può farci assolutamente nulla. Piove sul bagnato per la squadra di Corda che perde anche Campagna, autore di uno stupido fallo di reazione su Vitale che gli costa il rosso diretto, sotto di due gol e in inferiorità numerica il Foggia rischia il tracollo con Gargiulo che sfiora la doppietta prima dell’intervallo. Nella ripresa gli uomini di Maiuri abbassano i ritmi e addormentano la partita con gli avversari che sprecano pure un calcio di rigore con Gentile che manda la palla sul fondo graziando Scarano. Una domenica da dimenticare per i pugliesi che vedono allontanarsi il Bitonto – sempre più capolista del gruppo H di Serie D – e vengono agganciati dal Taranto, con Città di Fasano e Sorrento che si avvicinano al secondo posto. Domenica prossima alle ore 14.30 è in programma Andria-Foggia, per ricominciare a correre e far sì che questo KO rimanga soltanto un fisiologico incidente di percorso.

IL TABELLINO

FOGGIA-SORRENTO 0-2 (0-2)

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Delli Carri (46′ Cadili), Gentile, Di Jenno; Sadek (46′ Iadaresta), Staiano (46′ Kourfalidis), Cittadino (73′ Gerbaudo), Gibilterra (58′ Di Masi), Campagna; Russo, Tortori. All. Ninni Corda.

SORRENTO (4-3-3): Scarano; Cesarano, Cacace, Fusco, Masullo (90’+4′ Esposito); De Rosa, La Monica, Costantino (82′ Vodopivec); Gargiulo (74′ Figliolia), Vitale (67′ Bozzaotre), Herrera (85′ Pedrabissi). All. Vincenzo Maiuri.

ARBITRO: Mattia Ubaldi (sez. di Roma 1).

AMMONITI: Delli Carri (F), Masullo (S), Vitale (S), Di Jenno (F), Tortori (F).

ESPULSO: 24′ Campagna (F) per rosso diretto.

RECUPERO: 2′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 10′ rig. Herrera (S), 14′ Gargiulo (S).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI FOGGIA-SORRENTO 0-2 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA