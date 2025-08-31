Video Foggia Sorrento (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone C della Serie C 2025/2026.
VIDEO FOGGIA SORRENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia vince in casa di misura contro il Sorrento per 1 a 0. Nel primo tempo le emozioni scarseggiano in avvio ed i Satanelli spediscono la palla sopra la traversa con D’Amico solo poco prima della mezz’ora di gioco.
I costieri rispondono a loro volta presente con un tentativo fuori misura tentato da Cangianiello al 31′ e sul fronte opposto invece la conclusione di Bevilacqua al 40′ ha il medesimo esito di quella provata dal compagno in precedenza. Nel secondo tempo gli uomini allenati dal tecnico Delio Rossi collezionano almeno tre opportunità fallite al 50′ con Garofalo, al 54′ con un altro colpo di testa di Bevilacqua ed al 56′ con Morelli.
Nel finale ancora Garofalo chiama in causa il portiere avversario Harrasser al 61′ e questo duello si rinnova poi al 69′ sebbene lo stesso Garofalo riesca in questo caso ad insaccare la sfera su una respinta corta dell’estremo difensore rivale. Inutile la giocata di Plescia all’81’ per colpa dell’intervento provvidenziale eseguito da Borbei fra i pali della porta da lui difesa.
Questo risultato permette al Foggia di annullare la penalizzazione inflittale dalla Federazione raggiungendo infatti quota zero nella classifica della Serie C 2025/2026. Il Sorrento rimane invece bloccato a quota uno nel girone C di questa stagione dopo due giornate di campionato.