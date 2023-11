Video/ Foggia Sorrento (1-1) gol e highlights: Embalo risponde a Ravasio! (Serie C, 4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA SORRENTO (1-1): LA PARTITA

Foggia e Sorrento escono con un punto a testa dalla sfida dello stadio Pino Zaccheria, valida per la dodicesima giornata del Girone C, del campionato di Serie C. Partita che rimane bloccata per oltre 20 minuti, con le due formazioni che si studiano e non affondano, fino al tentativo di tacco di Schenetti, che scuote la gara. A passare in vantaggio, però, sono i campani, che la sbloccano al primo vero squillo: lancio dalle retrovie preciso e controllo a seguire meraviglioso di Ravasio, che segna metà del gol soltanto grazie a questa giocata di alta classe. Da posizione defilata, poi, il numero 91 riesce a gonfiare la rete con una pregevole soluzione. La reazione dei pugliesi è positiva, ma Tonin non riesce ad inquadrare lo specchio della porta a due minuti dalla fine del primo tempo.

Diretta/ Foggia Sorrento (risultato finale 1-1): Embalo risponde a Ravasio!

Nel secondo tempo i Diavoli partono fortissimo, trovando immediatamente il gol del pareggio: al 50esimo Schenetti fa partire un bolide da fuori area, costringendo l’estremo difensore avversario alla respinta corta. Sul pallone si avventa Embalo, che in acrobazia, a porta vuota, gonfia la rete. L’accoppiata che ha collezionato l’1-1 rischia di segnare anche il secondo, ma questa volta Marcone è miracoloso sul diagonale di Schenetti. Il Sorrento colpisce un palo al 64esimo, con Cuccurullo che si coordina bene, ma la squadra che sembra stare meglio sembra quella di casa. Nel recupero succede di tutto, con Garattoni che sfiora il gol della vittoria di testa e Marcone che si fa espellere per doppio giallo, ma il risultato non cambia.

Video/ ACR Messina Benevento (0-1) gol e highlights: decisiva la rete di Improta! (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA SORRENTO (1-1): TABELLINO

FOGGIA: Nobile T., Garattoni A., Carillo L., Salines E., Rizzo A. (dal 16′ st Vezzoni F.), Martini J. (dal 28′ st Odjer M.), Vacca A. (dal 12′ st Tounkara M.), Di Noia G., Schenetti A. (dal 28′ st Peralta D.), Tonin R., Embalo C. (dal 27′ st Papazov T.). A disposizione: Domingo J., Brancato D., Fiorini M., Iddrissou S., Riccardi D., Rossi A.

SORRENTO: Marcone R., Todisco G., Blondett E., Fusco F., Loreto C. (dal 41′ st Colombini L.), La Monica G., De Francesco A. (dal 40′ st Bonavolonta A.), Cuccurullo M. (dal 34′ st Messori P.), Vitale G., Ravasio M., Martignago R. (dal 18′ st Panelli T.). A disposizione: D’Aniello A., del Sorbo L., Caravaca T., Kone S., Petito F., Scala S., Vitiello A.

Video/ Atalanta U23 Fiorenzuola (1-0) gol e highlights: Ceresoli decide la gara (Serie C, 5 novembre 2023)

Reti: al 5′ st Embalo C. (Foggia), al 25′ pt Ravasio M. (Sorrento) .

Ammonizioni: al 17′ pt Rizzo A. (Foggia) al 21′ st Marcone R. (Sorrento), al 35′ st De Francesco A. (Sorrento).

Espulsioni: al 45’+2 st Marcone R. (Sorrento).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FOGGIA SORRENTO











© RIPRODUZIONE RISERVATA