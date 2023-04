Video/ Foggia Turris (4-0) gol e highlights: spettacolo al Pino Zaccheria!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA TURRIS: GOLEADA!

Video Foggia Turris che inizia con una situazione di equilibrio tra le due formazioni che preferiscono studiarsi prima di attaccare con le proprie risorse. Il primo cartellino giallo arriva dopo soltanto 16 minuti ed a farne le spese è Giannone calciatore in forza alla Turris. La prima occasione degna di nota capita al Foggia con il colpo di testa di Leo che però viene salvato con un ottimo balzo felino da parte del portiere Perina. Sfida che non evidenzia troppe occasioni e due formazioni che preferiscono studiarsi senza cercare di affondare il colpo. Palo del Foggia con Ogunseye ma il gol è solo rimandato con la rete di Bjarkason che salta Frascatore e calcia dalle parti di Perina trovando il gol del vantaggio. Dopo 45 minuti le due formazioni scendono negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo che si apre e risulta essere molto più vivace rispetto al primo con le reti dopo appena due minuti di Diego Peralta che sfrutta un ottimo contropiede, salta diversi giocatori avversari e batte il portiere siglando il gol del 2-0. Tris direttamente da calcio di rigore firmato da Roberto Ogunseye che spiazza Perina. Continua a giocare bene la formazione allenata da Delio Rossi che timbra il cartellino per la quarta volta con il gol di Frigerio su assist di Di Noia. Foggia che chiude la stagione regolamentare al quarto posto superando l’Audace Cerignola.

VIDEO GOL FOGGIA TURRIS: IL TABELLINO

FOGGIA: Capogna P., Iacoponi D., Schenetti A., Rutjens C., Ngagne D. (Portiere), Leo D. (dal 37′ st Rutjens C.), Kontek I., Rizzo A., Garattoni A., Frigerio M. R., Odjer M., Di Noia G. (dal 23′ st Capogna P.), Bjarkason B., Peralta D. (dal 36′ st Schenetti A.), Ogunseye R. (dal 30′ st Iacoponi D.). A disposizione: Di Pasquale D., Markic T., Petermann D., Raccichini M. (Portiere)

TURRIS: Acquadro A., Ercolano E., Boccia S., Maldonado L., D’Alessandro M., Perina P. (Portiere), Miceli M., Di Nunzio F. (dal 12′ st Boccia S.), Frascatore P., Rizzo F., Zampa E. (dal 1′ st Acquadro A.), Franco D., Schiro T. (dal 1′ st Ercolano E.), Giannone L., Maniero R. (dal 12′ st Maldonado L.), Haoudi H. (dal 39′ st D’Alessandro M.). A disposizione: Antolini O. (Portiere), Fasolino G. (Portiere), Finardi S., Longo S., Primicile A., Taugourdeau A., Vitiello A.

Reti: al 44′ pt Bjarkason B. (Foggia) , al 2′ st Peralta D. (Foggia) , al 10′ st Ogunseye R. (Foggia) , al 19′ st Frigerio M. R. (Foggia) .

Ammonizioni: al 37′ pt Odjer M. (Foggia), al 42′ pt Ogunseye R. (Foggia), al 36′ st Capogna P. (Foggia) al 16′ pt Giannone L. (Turris).

VIDEO FOGGIA TURRIS: GOL E HIGHLIGHTS













