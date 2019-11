Video/ Foggia-Val d’Agri (1-0): highlights e gol, Staiano per i tre punti (Serie D)

Il video con i gol e gli highlights di Foggia-Val d’Agri 1-0 contiene le fasi salienti della partita di Serie D girone H che si è giocata allo Zaccheria e che si è conclusa con la vittoria di misura dei satanelli che dopo 10 giornate tengono il passo del Bitonto capolista, un solo punto separa le due squadre che si contendono il primato in classifica. I padroni di casa partono fortissimo con Iadaresta che già al 1′ scalda i guantoni di Donini che deve allungarsi per sventare il colpo di testa del numero 9. Poco dopo ci prova Cittadino da calcio di punizione, altro tuffo dell’estremo difensore ospite che si rifugia in calcio d’angolo. Gli uomini di Corda insistono e alla mezz’ora sfiorano il gol con Iadaresta che salta anche il portiere ma poi colpisce il palo divorandosi l’1-0 che sembrava fatto. Nel secondo tempo, all’ennesimo affondo, Staiano la butta dentro sull’assist del nuovo entrato Russo (quando si dice fare la differenza dalla panchina) e fa gioire i tifosi sugli spalti per l’agognato vantaggio. La formazione allenata da Finamore non ha le forze per reagire ed è più il Foggia ad andare vicino al raddoppio che il Grumentum al pari. La compagine pugliese legittima così i tre punti pensando a controllare la situazione fino al triplice fischio dell’arbitro Bozzetto che arriva allo scadere del 94′. Domenica prossima il Foggia giocherà di nuovo tra le mura amiche dello Zaccheria per ospitare il Sorrento, quinta forza del girone.

VIDEO FOGGIA-VAL D’AGRI 1-0, IL TABELLINO

FOGGIA-GRUMENTUM VAL D’AGRI 1-0 (0-0)

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Delli Carri (52′ Russo), Viscomi, Di Jenno; Campagna, Gentile, Cittadino, Staiano, Di Masi (52′ Salines); Iadaresta, Tortori (72′ Gerbaudo). All. Ninni Corda.

GRUMENTUM VAL D’AGRI (4-4-2): Donini; Cecci, Dubaz, Pellegrini, De Gol; Catinali (86′ Matinata), Lobosco (85′ De Luca), Agresta, Cirelli (61′ Cavaliere); Potenza, Martinez (34′ Bongermino). All. Antonio Finamore.

ARBITRO: Giorgio Bozzetto (sez. di Bergamo).

AMMONITI: Staiano (F), Viscomi (F), Catinali (G), Cirelli (G), Dubaz (G), De Gol (G), Russo (F), Cittadino (F).

RECUPERO: 3′ pt e 4′ st.

MARCATORI: 55′ Staiano (F).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI FOGGIA-VAL D'AGRI 1-0



