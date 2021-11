Video/ Foggia Vibonese (5-2) gol e highlights: Curcio trascina i rossoneri (Serie C)

VIDEO FOGGIA VIBONESE 5-2: PRIMO TEMPO

Termina 5-2 Foggia Vibonese. Nella gara valevole per la 16^ giornata di andata del girone C di Serie C, la squadra di Zdenek Zeman conquista i tre punti con una larga vittoria, come possiamo vedere nel video degli hihglights. Dopo il mezzo passo falso dello scorso turno a Campobasso, il Foggia torna alla vittoria con una grande prestazione. Grazie al successo conquistato, i rossoneri si collocano in settima posizione con 24 punti. Per la Vibonese torna invece la sconfitta, dopo lo speranzoso pareggio conseguito nello scorso turno contro il Monterosi. La squadra di Gaetano D’Agostino resta il fanalino di coda del girone C con 10 punti. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match.

Diretta/ Foggia Vibonese (risultato finale 5-2): i rossoneri calano il pokerissimo!

Parte forte il Foggia, che con un ritmo molto alto chiude la Vibonese nella propria metà campo. Al 10′ arriva il primo squillo dei rossoneri. Azione personale di Ferrante che guadagna il fondo, sterza verso il centro e scarica un potente mancino, deviato in corner da Marson. Al 22′ i rossoneri la sbloccano. Petermann avanza centralmente e serve Tuzzo in profondità, conclusione di prima intenzione in diagonale e gol. La squadra di Zeman continua a spingere e al 29′ raddoppia. Dai e vai tra Nicoletti e Curcio, il terzino riceve palla in area e scarica un potente sinistro che fulmina Marson, 2-0. Al 38′ il Foggia fa 3-0. Curcio si libera a sinistra e pennella un traversone per la testa di Ferrante. Torsione perfetta dell’argentino e nono gol in campionato. Allo scadere del primo tempo, i rossoneri calano il poker. Curcio riceve palla sul vertice sinistro dell’area di rigore, controllo e meravigliosa conclusione a giro che finisce all’incrocio dei pali, 4-0.

Diretta/ Campobasso Foggia (risultato finale 1-1): parità al Nuovo Romagnoli

VIDEO FOGGIA VIBONESE 5-2: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, la Vibonese torna in campo con un atteggiamento più aggressivo. I quattro gol di vantaggio, fanno calare l’attenzione ai calciatori del Foggia e al 47′ i calabresi accorciano le distanze. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la difesa rossonera è completamente immobile, ne approfitta Golfo, che ha spazio in area e serve al centro Bellini, il quale da pochi metri non fallisce, è 4-1.

Il Foggia torna a macinare gioco e al 54′ ha l’occasione per realizzare il quinto gol. Gallo serve Ferrante in profondità, palla al centro per l’accorrente Garofalo, che calcia male e la palla finisce alta. Al 57′ la Vibonese la riapre. Fallo di mano di Garofalo in area, calcio di rigore per gli ospiti. Sul dischetto si presenta Golfo, che con freddezza spiazza Volpe, 4-2. La Vibonese continua ad attaccare e al 74′, Grillo fa tremare il palo e i tifosi di casa. All’80’ il Foggia la chiude definitivamente. Alessio Curcio fulmina Marson su calcio di rigore, e fissa il punteggio sul 5-2 finale.

Diretta/ Vibonese Monterosi (risultato finale 0-0): Marson evita il peggio!

VIDEO FOGGIA VIBONESE 5-2: IL TABELLINO

RETI: 22’ Tuzzo (F), 29’ Nicoletti (F), 38’ Ferrante (F), 43’ Curcio (F), 47’ Bellini (V), 58’ rig. Golfo (V), 81’ rig. Curcio (F).

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Garofalo, Petermann (77’ Maselli), Gallo; Tuzzo, Ferrante, Curcio. A disp. Dalmasso, Rizzo Pinna, Merkaj, Vigolo, Di Jenno, Ballarini. All. Zdenek Zeman.

VIBONESE (4-3-1-2): Marson; Polidori (46’ Senesi), Risaliti, Vergara, Mahrous; Basso (46’ Ngom), Bellini, Gelonese (88’ Tumbarello); Cattaneo; Golfo, Sorrentino (46’ Grillo). A disp. Mengoni, Alvaro, La Ragione, Ciotti, Mauceri, Cigagna, Fomov. All. Gaetano D’Agostino.