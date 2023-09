Video/ Foggia Virtus Francavilla (0-0) e highlights: i rossoneri non sfondano (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA: LA PARTITA

Video e highlights della sfida tra Foggia e Virtus Francavilla non offrono molte emozioni. La tradizione della Virtus allo stadio “Zaccheria” resta negativa (nessuna vittoria in cinque gare giocate), ma questa volta la formazione brindisina evita l’ennesimo k.o. La partita tra il Foggia e la formazione di Villa termina senza reti in uno stadio deserto a causa del turno di stop comminato al club rossonero. Nel primo tempo non si registrano tante occasioni da rete: nella più ghiotta serve un grande Nobile per scacciare dalla porta una deviazione sotto porta di Izzillo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa basta poco alla formazione di Villa per far male. E se Nobile è bravo a chiudere su un cross di Di Marco con Artistico appostato nell’area piccola, clamorosa è l’occasione che Giovinco sciupa al 10’ su un’altra ripartenza nella quale la coppia Rizzo-Carillo avrebbe avuto più di qualcosa da farsi perdonare. L’esterno scuola Inter, suo malgrado, è protagonista in negativo in due circostanze, ma senza averne colpa. Ne ha, invece, tante Schenetti, bravo a liberarsi due volte al limite dell’area e ignorare l’inserimento del compagno sull’out di sinistra. Anche la ripresa vede prevalere la Virtus Francavilla per proposta e qualità di gioco ma il risultato non cambia fino al triplice fischio finale dell’arbitro Castellone.

FOGGIA: Nobile; Salines (38’st Idrissou) Marzupio (9’st Vezzoni), Carillo; Garattoni, Marino (1’st Schenetti), Di Noia, Rizzo; Martini (32’st Fiorini); Peralta, Beretta (1’st Tonin). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Vacca, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato, Embalo. All. Cudini

VIRTUS FRANCAVILLA: Forte; Accardi, Montagudo, De Marino; Di Marco, Izzillo (38’st Elimelech), Fornito (29’st Risolo), Macca, Biondi; Artistico (29’st Polidori), Giovinco (20’st Zuppel). A disposizione: Carretta, Lucatelli, Carella, Lo Duca, Serio, Yakubiv, Elimelech, Fekete, Latagliata. All. Villa

Arbitro: Castellone di Napoli

Ammoniti: Beretta (F), Accardi (V), Marzupio (F), Di Noia (F), Forte (V), Risolo (V)

