Video Forlì Campobasso che racconta la sfida valevole per il girone B di Lega Pro. Cronaca, azioni migliori e gol della sfida.

VIDEO FORLI’ CAMPOBASSO: RIMONTA!

Video Forlì Campobasso che racconta una sfida piena di emozioni e spettacolo per più di 90 minuti. Risultato finale di 2-3 grazie alle reti realizzate da Petrelli e Franzolini per il Forlì; Brunet, Padula e Leonetti per il Campobasso. Primo tempo che si apre al minuto 28 grazie alla rete di Petrelli dagli 11 m. Il raddoppio non tarda ad arrivare, con il primo tempo che termina con il risultato di 2-0 con Franzolini. Nel secondo tempo tutto un’altra musica. Brunet regala la rete del 2-1: il giocatore non sbaglia sottoporta dopo la deviazione del compagno di squadra sugli sviluppi di un calcio piazzato. La partita è ben lontana dal dichiararsi conclusa.

Padula pareggia i conti nonostante le proteste della squadra di casa per una posizione fuorigioco. Petrelli per poco non fa 3-2, cogliendo più di un brivido al Campobasso. Ospiti che riescono ad avere la meglio nel finale, grazie alla magia di Leonetti con un destro da fuori che permette ai suoi di avanzare in classifica con questi 3 punti conquistati in trasferta.

VIDEO FORLI’ CAMPOBASSO: GOL E HIGHLIGHTS