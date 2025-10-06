Video Forlì Guidonia (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per l'ottava giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO FORLì GUIDONIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Tullo Morgani il Forlì si aggiudica il successo nell’ottava giornata del torneo sconfiggendo il Guidonia Montecelio per 1 a 0. Nel primo tempo i Galletti esordiscono in fase offensiva con un palo centrato da Franzolini, liberato da Manetti, subito in avvio intorno al 6′.
I giallorossoblu non rimangono a guardare tanto a lungo e rispondono verso il 26′ quando Martelli è costretto ad intervenire sulla conclusione tentata da Mastrantonio. Anche l’estremo difensore ospite Mazza viene poi chiamato in causa al 40′ su calcio d’angolo battuto da Menarini per i padroni di casa.
Nel secondo tempo gli uomini allenati da mister Ciro Ginestra vanno vicinissimi a sbloccare il punteggio con il portiere Martelli che deve metterci una pezza provvidenziale pure su Malomo al 67′, respingendone infatti prontamente un tiro abbastanza insidioso.
Nel finale i biancorossi affondano i capitolini per merito del gol del vantaggio decisivo firmato da Petrelli, autore di una rete di pregevole fattura. Questa vittoria spedisce il Forlì a quota 12 nella classifica del girone B dopo otto turni di campionato per la stagione 2025/2026. Il KO rimediato lontano da casa costa caro al Guidonia Montecelio, che viene scavalcato in questa graduatoria di Serie restando appunto fermo a dieci punti.