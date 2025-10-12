Video Folri Ternana gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie C di oggi 11 ottobre

Forli Ternana vede i padroni di casa gestire il pallone all’inizio del match, molto rara come cosa ma gli umbri sembravano non avere ben chiara la situazione e sembravano essere rimasti negli spogliatoi. Infatti arriva un bel corss da Manetti, il terzino mette al centro dopo essere arrivato sul fondo ma nessuna delle due punte riesce a deviare il pallone in rete.

Si chiude poi il primo tempo con Macri che sbaglia clamorosamente l’occasione dopo essere stato imbeccato dalla mediana, si trova da solo davanti alla porta e calcia sul portiere che aveva coperto al meglio delle sue possibiità. Grosso rammarico perché la Ternana stava cominciando ad ingranare e quindi un gol poteva dare morale ai padroni di casa.

VIDEO FORLI TERNANA, IL SECONDO TEMPO

Termina 1-1 la sfida tra Forlì e Ternana, al termine di un match intenso, equilibrato e ricco di episodi che hanno mantenuto alta la tensione fino all’ultimo. I padroni di casa partono con grande personalità, sorprendendo gli umbri con ritmo e aggressività, e nella ripresa trovano il vantaggio con un gran gol di Petrelli, bravo a liberarsi al limite e a piazzare un sinistro preciso sul secondo palo che non lascia scampo al portiere.

La Ternana, però, non ci sta e reagisce con orgoglio, alzando il baricentro e trovando il pareggio grazie a Ferrante, che sfrutta un cross proveniente dalla sinistra e, con un colpo di testa potente, batte l’estremo difensore biancorosso ristabilendo la parità. Nel finale entrambe le squadre cercano il gol vittoria, ma senza riuscire a concretizzare: il Forlì difende con ordine, mentre la Ternana prova a sfruttare la propria qualità offensiva senza però riuscire a sfondare. Il punteggio finale di 1-1 fotografa bene l’andamento della gara

VIDEO FORLI TERNANA: GOL E HIGHLIGHTS