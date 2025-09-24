Video Forlì Vis Pesaro che racconta la formazione valevole per il campionato di Serie C. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.
VIDEO FORLI’ VIS PESARO: IL TABELLINO
Video Forlì Vis Pesaro che racconta un primo tempo privo di emozioni e senza troppe occasioni da rete. Il primo pallone è per gli ospiti. Due gialli nel corso della prima frazione, entrambi per la squadra di casa. Manetti e Manuzzi si beccano il cartellino giallo, poco dopo anche Berengo. Farinelli prova su calcio di punizione una conclusione che termina però sulla sinistra di Guarnone.
Finisce il primo tempo con il risultato di 0-0. Poche emozioni tra Forlì e Vis Pesaro. Succede tutto nel secondo tempo. Forlì che realizza due grande gol. Macrì regala un super gol con un tiro a giro con il mancino e poco dopo il raddoppio dei biancorossi porta la firma di Menarini. Inserimento senza palla perfetto del numero 3, che batte Guarnone in diagonale. Dopo la rete del 2-0 una grande occasione. Diagonale di Farinelli respinto da Guarnone. Nel finale Petrelli su rigore fa il tris mentre Tavernaro rende meno amaro il passivo.