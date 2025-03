Bellissima gara come vedremo nel video con gli highlights nel Gran Premio d’Australia di Formula 1 a Melbourne, il primo della stagione di questo Mondiale. Una gara che ha avuto diversi colpi di scena e un finale per certi versi sorprendente e che sicuramente è stato condizionato dalla pioggia. La McLaren ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a Red Bull e Mercedes mentre la Ferrari è protagonista di un vero disastro.

Lando Norris vince restando primo praticamente per tutta la gara, il britannico parte subito forte e sia lui che il compagno Oscar Piastri fanno il vuoto rispetto ai rivali e l’unico che resta a distanze ‘umane’ è il campione del mondo Max Verstappen, abile a correre in solitaria e bravo a reggere nei momenti di difficoltà con una Red Bull che resta comunque piuttosto distante rispetto ai primi.

Delusione totale in questo weekend per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton con le rosse che finiscono all’ottavo e al decimo posto in classifica. Pochissimi punti per un weekend che fa riflettere ed ancora una volta la Ferrari ha da recriminare per una strategia non perfetta per i piloti, nel finale gara si poteva e si doveva fare molto meglio.

VIDEO E HIGHLIGHTS GRAN PREMIO D’AUSTRALIA FORMULA 1: CAOS FERRARI, ANTONELLI DA SOGNO

In occasione del Gran Premio d’Australia – come vedremo nel video e negli highlights della gara di Formula Uno – gli ultimi giri vedono il rientro della Safety Car ma una gestione dei pit stop imperfetta con Leclerc che poteva entrare prima ed anche Hamilton che entra con un pizzico di ritardo, questa situazione ha portato cosi la Rossa a chiudere malissimo.

Un finale di gara emozionante con Verstappen che prova a inseguire e dare brividi al rivale, mette pressione a Norris che sbaglia e i due concludono la gara quasi in volata. Un bel Gran Premio che vede poi da segnalare il gran debutto del diciottenne italiano Kimi Antonelli, alla prima volta in Formula Uno e protagonista di una grande gara.

L’azzurro è bravo e anche fortunato a sfruttare la pioggia per portarsi al momento giusto al posto giusto e la Mercedes chiude cosi un terzo e un quinto posto non da poco. Tra gli sconfitti oltre alla Ferrari anche Oscar Piastri, secondo per quasi tutta la gara e protagonista di un testa coda che lo porta a scivolare piuttosto indietro, l’australiano supera Hamilton nel finale e conclude cosi la gara al nono posto. Ora testa al Gran Premio di Cina con i tifosi della Ferrari che sperano in una reazione immediata.

FORMULA 1, GUARDA VIDEO E HIGHLIGHTS DEL GP AUSTRALIA 2025