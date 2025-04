Video Formula 1 e highlights Gp Bahrain 2025: la sintesi della gara!

E’ terminato da poche ore il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, evento che – come vedremo nel video con gli highlights della corsa – ha regalato grandi emozioni ed ancora una volta la vittoria della McLaren, trionfate con Oscar Piastri. L’australiano sembra essere il principale rivale nella corsa al Mondiale al compagno di squadra Lando Norris, arrivato comunque terzo.

DIRETTA FORMULA 1/ Trionfa Piastri su Russell, ok Leclerc ed Hamilton GP Bahrain 2025 Sakhir (oggi 13 aprile)

Partenza a razzo di Piastri che stacca tutti con il solo Russell che prova a stargli alle calcagna. Grande partenza di Norris che guadagna 3-4 posizioni e scavalca anche Charles Leclerc, ma subito dopo viene penalizzato di 5 secondi per una partenza in qualche modo anticipata, dietro perdono terreno invece Verstappen ed Antonelli.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale piloti e costruttori: Piastri avvicina Norris! (Gp Bahrain Sakhir)

Una gara a due facce ma con un unico denominatore di nome Oscar Piastri. Prestazione perfetta del giovanissimo pilota che ottiene la vittoria, stacca tutti gli avversari e avvicina a soli 3 punti nella corsa mondiale il compagno di squadra Norris. Buona prova di Russell che lotta e ottiene un ottimo secondo posto con i giudici che hanno ritenuto di non procedere per la casuale accensione del DRS durante la gara.

Gran Premio del Bahrain, Piastri domina: rimpianti in casa Ferrari

La McLaren dimostra ancora una volta di essere la dominatrice del Mondiale di Formula 1 con Norris e Piastri che sono i principali favoriti per la vittoria della classifica piloti e costruttori. Delusione Max Verstappen con l’olandese che non va oltre il settimo posto e scivola piuttosto dietro in classifica ma resta al terzo posto dietro ai due talenti McLaren. Novità anche in casa Ferrari.

Griglia di partenza Formula 1/ Oscar Piastri in pole position, Leclerc ok (GP Bahrain 2025 Sakhir, 12 aprile)

Era stato promesso qualche cambiamento e in effetti cosi è stato con la Ferrari che ha terminato a quarto e quinto posto in classifica. Da segnalare che la Rossa aveva attuato una buona strategia e che solo la Safety Car ha rallentato i piani della scuderia di Maranello. Ok Leclerc mentre è apparso deluso Hamilton che quest’anno difficilmente potrà competere per il titolo.

La scelta di fare i pit stop con giri di ritardo sembrava pagare ma la Ferrari ha dovuto fare i conti con lo scontro tra Tsunoda e Sainz che ha fermato tutto e ha costretto la Safety Car ad entrare in pista. Nella seconda parte di gara la Rossa ha limitato i danni e Leclerc ha perso il podio solo nel finale e dopo una strenua e grande battaglia contro un ottimo Lando Norris.

Guarda qui sotto video e highlights del Gp Bahrain 2025