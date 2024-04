Video Formula 1/ Gp Giappone 2024 Suzuka: gli highlights della gara, vince Verstappen (oggi 7 aprile)

VIDEO FORMULA 1: HIGHLIGHTS GP GIAPPONE 2024 SUZUKA

Il video degli highlights del Gp Giappone 2024 ci racconta della quarta prova nel Mondiale di Formula 1: che Melbourne sia stata solo una breve parentesi nel dominio Red Bull è una tesi corroborata dalla terza doppietta stagionale da parte delle Lattine Volanti. Vince Max Verstappen davanti a Sergio Pérez; l’olandese timbra così la vittoria numero 57 in carriera e, dopo Michael Schumacher, diventa il primo pilota a centrare una tripletta sul circuito di Suzuka. Per Red Bull è il successo numero 116 e, appunto, terza volta in stagione in cui i due piloti si piazzano primo e secondo. Alle loro spalle però si conferma la Ferrari, seconda forza della Formula 1: nel Gp Giappone 2024 Carlos Sainz è terzo e si prende un altro podio, ancora una volta precedendo Charles Leclerc che però, rimontando dall’ottavo posto, arriva quarto e fa vedere di che pasta sia fatto.

Ferrari che dunque conferma di potersela giocare, anche se la battaglia stile gioco di scacchi oggi ha premiato la Red Bull; per il resto, qualche timido segnale per Aston Martin che piazza Fernando Alonso in sesta posizione, alterne le fortune di Racing Bulls perché l’idolo di casa Yuki Tsunoda va a punti ma Daniel Ricciardo, già sotto osservazione da parte di Helmut Marko, esce di scena dopo poche curve a causa di un incidente con Alexander Albon. Affonda nuovamente la Mercedes, che mette George Russell settimo e Lewis Hamilton nono; come sempre, gli highlights della Formula 1 ci mostrano cinque scuderie davanti alle altre in modo netto.

TERZA VITTORIA PER VERSTAPPEN, CONFERMA FERRARI

Il video con gli highlights di Formula 1 per il Gp Giappone 2024 ci ha mostrato una Red Bull nuovamente imprendibile, e un Max Verstappen che dopo la pausa in Australia ha fatto capire a tutti di essere il pilota da battere; forse non c’era bisogno di conferme da questo punto di vista ma l’olandese l’ha comunque data a tutti, attenzione però alla Ferrari che resta superiore alle altre rivali e ottimo Carlos Sainz che di fatto sta correndo da separato in casa ma dopo il successo di Melbourne torna sul podio, autore anche di un bel sorpasso su Lando Norris nel finale che è indicativo.

Infatti la McLaren veniva data per favorita a podio qui a Suzuka ma si è dovuta accontentare di qualche punto, che resta comunque utile per prendere le distanze da una Mercedes in grossa difficoltà, che secondo alcune stime starebbe già lavorando sugli sviluppi per il prossimo anno (almeno questo è quanto starebbe facendo Hamilton). Verstappen prende dunque il largo nel Mondiale, Pérez gli rimane dietro ma Sainz e Leclerc sono comunque in crescita, e possono comunque ambire a tenere aperto il campionato di Formula 1 più a lungo di quanto accaduto lo scorso anno; tra due settimane si riparte dal Gp Cina, e staremo a vedere quello che succederà.