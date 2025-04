Il Gran Premio di Formula 1 di Suzuka valido per Giappone 2025 – come vedremo nel video e negli highlights della gara – ha visto la vittoria di Super Max Verstappen che legittima la pole position del sabato e ottiene la seconda vittoria in tre gare di questo Mondiale, mostrandosi cosi attaccato alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, sempre più dominatrici della classifica costruttori.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori: Verstappen avvicina Norris! (Gp Giappone, 6 aprile)

Partenza con l’olandese che mantiene la posizione e riesce a non avere particolari problemi sui rivali, Norris non riesce mai a insidiare Max e anzi dietro Piastri sembra avere margine e quasi evita il sorpasso al compagno di squadra. In casa McLaren ci sono due piloti super competitivi e potrebbe esserci cosi una lotta anche in chiave vertice.

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen fa la storia, Ferrari male GP Giappone 2025 Suzuka (oggi 6 aprile)

Gran Premio con poco da dire, almeno dal punto di vista dei sorpassi con una sfida monotona con Verstappen avanti sempre di un secondo rispetto ai rivali e le McLaren che nonostante una vettura sulla carta più veloce non ha mai davvero impensierito gli avversari ed anzi ci sono rimpianti per una qualifica poco eccelsa. Ancora una volta è la Ferrari la grande sconfitta del weekend.

Gran Premio di Giappone 2025, video e highlights del Mondiale di Formula 1

I primi 3 in classifica – come vedremo anche nei video e negli highlights del Mondiale – hanno avuto un buon distacco rispetto a tutti gli avversari mentre c’è poco da dire per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. C’erano grandi aspettative sulla Rossa in questa stagione ma la situazione dopo tre Gran Premi è piuttosto preoccupante, specialmente in chiave titolo.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Max Verstappen in pole position! GP Giappone 2025 Suzuka (oggi 5 aprile)

Leclerc chiude al quarto posto ma con un grande distacco rispetto agli avversari, dietro Hamilton parte ottavo, riesce a superare Hadjar ma nient’altro con un distacco importante anche rispetto al giovane Kimi Antonelli, sicuramente tra i migliori in pista e protagonista di un’ottima gara. Le Mercedes chiudono al quinto e al sesto posto in classifica.

Ora il Mondiale vede le McLaren dominatrici nella classifica costruttori mentre diversa è la situazione nel Mondiale piloti dove Verstappen è a solo un punto da Norris che guida a quota 62 punti, ‘Super Max’ è a quota 61 mentre Piastri è terzo a quota 49 punti, appena davanti a Russelli ed Antonelli. Malissimo le Ferrari con Leclerc che ha solo 20 punti ed Hamilton ottavo a quota 15 e addirittura dietro ad Albon.

Guarda qui sotto video e highlights Formula 1 Gp Giappone 2025